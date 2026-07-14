Nowe pralki i suszarki Samsung Bespoke AI
Nowa pralka i suszarka Samsung Bespoke AI (źródło: Samsung)
Samsung

Nowe pralki Samsunga mają asa w rękawie. To może przekonać do ich zakupu

Natalia Kania-Kuc·
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Nowe pralki Samsunga mają asa w rękawie. To może przekonać do ich zakupu

Pralki i suszarki Samsunga doczekały się ewolucji. Odświeżone systemy tych inteligentnych urządzeń AGD potrafią teraz jeszcze więcej.

Pralki i suszarki Samsunga doczekały się ewolucji – znają się na praniu lepiej od ich właścicieli

Do grona AGD Samsunga dołącza nowa linia pralek i suszarek Bespoke AI. Urządzenia te mają być bardziej inteligentne, zmniejszyć nakład pracy oraz jeszcze lepiej zarządzać zużyciem energii elektrycznej. W większości funkcji główną rolę odgrywa sztuczna inteligencja.

Jednym z ulepszeń jest unowocześniony system rozpoznawania tkanin AI Wash+ zastosowany w pralkach. Zaktualizowane systemy rozpoznają większą liczbę tkanin, w tym bawełnę, tkaniny delikatne, ręczniki, jeans oraz odzież outdoorową (przy wsadzie do 2 kilogramów). Poza możliwością rozpoznania jednego z pięciu rodzajów tkanin system wykrywa też masę ubrań, a następnie automatycznie dostosowuje odpowiednią ilość wody i detergentu oraz bieżący poziom zabrudzenia podczas prania.

Z kolei w suszarkach system AI Dry+ odpowiedzialny jest za rozpoznawanie czterech rodzajów tkanin (normalnej, jeansu, ręczników, delikatnej), a także przeanalizowanie poziomu wilgotności i temperatury suszenia wsadu. Producent deklaruje, że za pomocą zebranych danych może zoptymalizować warunki suszenia, a nawet skrócić ten proces o 20%.

Suszarka i pralka Samsung Bespoke AI – unowocześniony ekran dotykowy, raporty o praniu i obsługa asystenta głosowego Bixby

Nowe pralki i suszarki Samsung Bespoke AI wyposażono w ulepszony inteligentny ekran dotykowy LCD. Za pomocą wyświetlacza użytkownik może spersonalizować swój cykl prania, a maszyna zapamięta nawyki. Ponadto smart AGD łączy się z aplikacją SmartThings, gdzie właściciel może zapoznać się z raportem dotyczącym prania, w tym sprawdzić poziom zużycia wody i energii elektrycznej.

Najnowsze urządzenia oferują też dostęp do odświeżonego asystenta głosowego Samsung Bixby. Dzięki temu użytkownik może wydawać pralce lub suszarce polecenia głosowe, w tym poprosić o uruchomienie ulubionego cyklu, uzupełnienie cyklu o dodatkowe płukanie czy sprawdzenie czasu pozostałego do zakończenia prania. Pralka z kolei może przekazywać głosowe informacje zwrotne.

Ulepszona pralka Bespoke AI będzie dostępna w wersjach o pojemności od 10,5 do 13 kilogramów, natomiast suszarka – w wariantach od 9 do 13 kilogramów. Nowe smart AGD Samsunga mają pojawić się na wybranych rynkach jeszcze w lipcu 2026 roku.

Warto wspomnieć, że w kwietniu 2026 roku Samsung pochwalił się zdobyciem nagród na gali Edison Awards. Firma została doceniona m.in. za dom modułowy oraz nowe doświadczenie telewizyjne Vision AI Companion (VAC).

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