Koniec z nudnym domem. Samsung ma kilka ciekawych pomysłów

Inteligentny dom modułowy, Vision AI Companion i Spatial Signage. Pod tymi nazwami kryją się nowe technologie Samsunga.

Nowe podejście do domu i korzystania z telewizora

Południowokoreańska firma pochwaliła się zdobyciem nagród na gali Edison Awards 2026. Wypada wyjaśnić, że mamy do czynienia z wydarzeniem, które w założeniach ma nagradzać innowacyjność w rozwoju produktów, usług, marketingu oraz projektowaniu zorientowanym na człowieka. Zwycięzców wybiera jury złożone z ekspertów branżowych i pracowników naukowych.

Doceniony został inteligentny dom modułowy Samsunga, który zakłada, że nowoczesne domy powinny reagować, adaptować się i elastycznie dostosowywać do życia swoich użytkowników. Nad całością czuwa zaawansowana sztuczna inteligencja, która łączy dom, znajdujące się w nim urządzenia oraz użytkowników, aby możliwie najbardziej skutecznie zarządzać zużyciem energii, środowiskiem wewnętrznym i stanem urządzeń.

fot. Samsung

Nagrodzono także rozwiązanie Vision AI Companion (VAC), które Samsung opisuje jako nowe doświadczenie telewizyjne, mające zmienić sposób interakcji widzów z treściami. Otóż na pilocie znajduje się dedykowany przycisk pozwalający na uruchomienie sztucznej inteligencji.

Użytkownik może wykorzystać AI do m.in. pytań o fabułę lub postacie, wyszukiwania powiązanych informacji lub sterowania odtwarzaniem za pomocą komend głosowych. Koreańczycy twierdzą, że takie podejście eliminuje konieczność stosowania skomplikowanych menu i pilotów.

fot. Samsung

Nowy wyświetlacz 3D bez okularów

Ekran Spatial Signage oferuje 3D bez potrzeby noszenia specjalnych okularów i ma znaleźć zastosowanie chociażby w sklepach, obiektach rozrywkowych oraz na wystawach. Korzysta on z opatentowanej technologii Samsung 3D Plate, ma 52 mm grubości, a wyświetlany obraz jest podobno wysokiej jakości. Po prostu to taki ekran, który może sprawdzić się do pokazywania różnych reklam, mających przyciągać wzrok potencjalnych klientów.

fot. Samsung

Wyróżniona została też pralka Samsunga z funkcjami AI. Urządzenie może wykonać cały proces prania, w tym także suszenie. Z kolei sztuczna inteligencja pozwala na dostosowanie parametrów prania z uwzględnieniem rodzaju tkaniny i stopnia zabrudzenia. Zaletą ma być również 7-calowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem.

fot. Samsung

Pralka nie wydaje się wyjątkowa, ale pozostałe pomysły są całkiem interesujące. Co więcej, technologia Vision AI Companion (VAC) jak najbardziej może niebawem trafić do telewizorów Samsunga. Szczególnie, że ostatnio południowokoreański producent wyraźnie stawia na sztuczną inteligencję w swoich produktach.