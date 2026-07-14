Właściciele elektryków mogą ładować się taniej w wakacje (a nawet dłużej)

Nie tylko kierowcy samochodów z silnikiem spalinowym mogą tankować taniej w wakacje 2026 roku. Również posiadacze elektryków mają możliwość zaoszczędzenia na ładowaniu swojego auta. W niektórych przypadkach nawet po zakończeniu wakacji.

Na tych stacjach właściciele elektryków mogą ładować swoje samochody taniej w wakacje 2026

Na okres tegorocznych wakacji Orlen Charge obniżył ceny ładowania zarówno na ładowarkach AC, jak i DC. Dzięki temu kierowcy dostaną rabat:

36 groszy na każdą kWh na ładowarkach AC

oraz 50 groszy na każdą kWh na ładowarkach DC.

Niższe ceny ładowania elektryków na stacjach Orlen Charge w wakacje 2026 (źródło: Orlen Charge)

Promocja obowiązuje do 1 września 2026 roku (do godziny 9:00) i jest dostępna dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay. Lokalizację stacji ładowania elektryków Orlen Charge można znaleźć na mapie na stronie Orlenu.

Regulamin promocji (PDF)

W lipcu i sierpniu 2026 roku można ładować taniej elektryka też na stacjach sieci Enefit, ponieważ obniżono ceny o 10%, dzięki czemu

1 kWh na ładowarkach AC kosztuje 1,78 złotych,

1 kWh na ładowarkach DC <100 kW kosztuje 2,02 złotych,

a 1 kWh na ładowarkach DC >100 kW kosztuje 2,16 złotych.

Na stacjach w Białymstoku (przy S8) i Piekarach Śląskuch (przy A1) ceny ładowania na ładowarkach DC są jeszcze niższe – 1 kWh kosztuje tylko 1,99 złotych. Ponadto nowi użytkownicy mogą otrzymać 20 złotych na start po zarejestrowaniu się w aplikacji Enefit Charge Polska (tylko pierwszych 100 osób) – kupon będzie ważny do 31 lipca 2026 roku.

Do tego Enefit przygotował też program lojalnościowy – po naładowaniu określonej liczby kWh przysługuje rabat od 10 do nawet 20% na ładowanie w następnym miesiącu.

źródło: Enefit Polska | Facebook

Do 31 sierpnia 2026 roku taniej można naładować swój samochód elektryczny również na 89 stacjach ładowania Budimex Mobility – promocja jest dostępna w aplikacji Elocity.

Na tych stacjach naładujesz swojego elektryka taniej nie tylko w wakacje, ale nawet (dużo) dłużej

W wakacje 2026 (a nawet dłużej, o czym za chwilę) taniej można naładować swojego elektryka również na stacjach Moya Energia. Obniżono bowiem ceny pakietów:

Start kosztuje teraz 4,90 złotych na 30 dni (zamiast 19,90 złotych),

natomiast za Turbo trzeba zapłacić 29,90 złotych na 30 dni (zamiast 59,90 złotych).

Po wykupieniu pakietu pakietu Start przysługuje rabat wysokości 25 groszy na 1 kWh oraz 10 groszy na każdy litr paliwa i 10% na ofertę Caffe Moya. Z kolei subskrybenci pakietu Turbo otrzymają 50 groszy zniżki na 1 kWh oraz 10 groszy na każdy litr paliwa i 15% na ofertę Caffe Moya.

Sieć stacji Moya Energia obniża ceny pakietów Start i Turbo, które zapewniają rabat na ładowanie elektryka (źródło: Moya Energia)

Niższe ceny obowiązują do końca sierpnia 2026 roku – od 1 września 2026 roku pakiet Start ponownie będzie kosztował 19,90 złotych miesięcznie, a pakiet Turbo – 59,90 złotych na 30 dni. W regulaminie promocji zapisano jednak, że osoby, które skorzystają z niej, tj. aktywują pakiet do 31 sierpnia 2026 roku, zachowają prawo do niższej ceny aż do grudnia 2026 roku pod warunkiem zachowania ciągłości subskrypcji.

Regulamin promocji (PDF)

Ceny pakietów obniżył również GreenWay – do 30 września 2026 roku pakiet

Energia Plus kosztuje 4,99 złotych miesięcznie (zamiast 29,99 złotych)

natomiast za Energia Max trzeba zapłacić 39,99 złotych miesięcznie (zamiast 79,99 złotych).

Subskrybenci pakietu Energia Plus zapłacą 1,75 złotych za 1 kWh na ładowarkach AC i 2,40 złotych za 1 kWh na ładowarkach DC. Z kolei osoby, które wykupią droższy abonament Energia Max, zapłacą 1,60 złotych za 1 kWh na ładowarkach AC i 2,10 złotych za 1 kWh na ładowarkach DC.

Regulamin promocji (PDF)

Nowe, niższe ceny abonamentów Energia Plus i Energia Max w GreenWay do 30 września 2026 roku (źródło: GreenWay)

GreenWay stworzył również Mapę dobrych cen. To promocja, w ramach której obniżył ceny ładowania elektryków nawet o 50% – ceny 1 kWh zaczynają się już od 1,50 złotych. Mapa dostępna jest pod tym adresem. Ta promocja też obowiązuje do 30 września 2026 roku.

Regulamin promocji (PDF)