Właściciele elektryków mogą ładować się taniej w wakacje (a nawet dłużej)

Nie tylko kierowcy samochodów z silnikiem spalinowym mogą tankować taniej w wakacje 2026 roku. Również posiadacze elektryków mają możliwość zaoszczędzenia na ładowaniu swojego auta. W niektórych przypadkach nawet po zakończeniu wakacji.
Na tych stacjach właściciele elektryków mogą ładować swoje samochody taniej w wakacje 2026
Na okres tegorocznych wakacji Orlen Charge obniżył ceny ładowania zarówno na ładowarkach AC, jak i DC. Dzięki temu kierowcy dostaną rabat:
- 36 groszy na każdą kWh na ładowarkach AC
- oraz 50 groszy na każdą kWh na ładowarkach DC.
Promocja obowiązuje do 1 września 2026 roku (do godziny 9:00) i jest dostępna dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay. Lokalizację stacji ładowania elektryków Orlen Charge można znaleźć na mapie na stronie Orlenu.
Regulamin promocji (PDF)
W lipcu i sierpniu 2026 roku można ładować taniej elektryka też na stacjach sieci Enefit, ponieważ obniżono ceny o 10%, dzięki czemu
- 1 kWh na ładowarkach AC kosztuje 1,78 złotych,
- 1 kWh na ładowarkach DC <100 kW kosztuje 2,02 złotych,
- a 1 kWh na ładowarkach DC >100 kW kosztuje 2,16 złotych.
Na stacjach w Białymstoku (przy S8) i Piekarach Śląskuch (przy A1) ceny ładowania na ładowarkach DC są jeszcze niższe – 1 kWh kosztuje tylko 1,99 złotych. Ponadto nowi użytkownicy mogą otrzymać 20 złotych na start po zarejestrowaniu się w aplikacji Enefit Charge Polska (tylko pierwszych 100 osób) – kupon będzie ważny do 31 lipca 2026 roku.
Do tego Enefit przygotował też program lojalnościowy – po naładowaniu określonej liczby kWh przysługuje rabat od 10 do nawet 20% na ładowanie w następnym miesiącu.
Do 31 sierpnia 2026 roku taniej można naładować swój samochód elektryczny również na 89 stacjach ładowania Budimex Mobility – promocja jest dostępna w aplikacji Elocity.
Na tych stacjach naładujesz swojego elektryka taniej nie tylko w wakacje, ale nawet (dużo) dłużej
W wakacje 2026 (a nawet dłużej, o czym za chwilę) taniej można naładować swojego elektryka również na stacjach Moya Energia. Obniżono bowiem ceny pakietów:
- Start kosztuje teraz 4,90 złotych na 30 dni (zamiast 19,90 złotych),
- natomiast za Turbo trzeba zapłacić 29,90 złotych na 30 dni (zamiast 59,90 złotych).
Po wykupieniu pakietu pakietu Start przysługuje rabat wysokości 25 groszy na 1 kWh oraz 10 groszy na każdy litr paliwa i 10% na ofertę Caffe Moya. Z kolei subskrybenci pakietu Turbo otrzymają 50 groszy zniżki na 1 kWh oraz 10 groszy na każdy litr paliwa i 15% na ofertę Caffe Moya.
Niższe ceny obowiązują do końca sierpnia 2026 roku – od 1 września 2026 roku pakiet Start ponownie będzie kosztował 19,90 złotych miesięcznie, a pakiet Turbo – 59,90 złotych na 30 dni. W regulaminie promocji zapisano jednak, że osoby, które skorzystają z niej, tj. aktywują pakiet do 31 sierpnia 2026 roku, zachowają prawo do niższej ceny aż do grudnia 2026 roku pod warunkiem zachowania ciągłości subskrypcji.
Regulamin promocji (PDF)
Ceny pakietów obniżył również GreenWay – do 30 września 2026 roku pakiet
- Energia Plus kosztuje 4,99 złotych miesięcznie (zamiast 29,99 złotych)
- natomiast za Energia Max trzeba zapłacić 39,99 złotych miesięcznie (zamiast 79,99 złotych).
Subskrybenci pakietu Energia Plus zapłacą 1,75 złotych za 1 kWh na ładowarkach AC i 2,40 złotych za 1 kWh na ładowarkach DC. Z kolei osoby, które wykupią droższy abonament Energia Max, zapłacą 1,60 złotych za 1 kWh na ładowarkach AC i 2,10 złotych za 1 kWh na ładowarkach DC.
Regulamin promocji (PDF)
GreenWay stworzył również Mapę dobrych cen. To promocja, w ramach której obniżył ceny ładowania elektryków nawet o 50% – ceny 1 kWh zaczynają się już od 1,50 złotych. Mapa dostępna jest pod tym adresem. Ta promocja też obowiązuje do 30 września 2026 roku.
Regulamin promocji (PDF)