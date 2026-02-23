Powiększa się rodzina ciekawych średniaków. Vivo robi to dobrze

Zaledwie kilka dni temu zaprezentowane zostały ciekawe, średniopółkowe smartfony Vivo V70 oraz Vivo V70 Elite. Wygląda na to, że jeszcze przed końcem lutego dołączy do nich trzeci model: Vivo V70 FE. Jeśli doniesienia się potwierdzą, zaoferuje nieco niższą wydajność, ale za to będzie mieć większy ekran, aparat 200 Mpix i dużą baterię.
Smartfon Vivo V70 FE – jeszcze jeden ciekawy średniopółkowiec w rodzinie
O to, by na smartfonie Vivo V70 FE wszystko działało jak należy, zadba procesor MediaTek Dimensity 7360 Turbo, któremu towarzystwa dotrzyma 8 lub 12 GB RAM. Do tego dojdzie 256 lub 512 GB pamięci masowej, z czego część dla siebie zabierze system Android 16 (z nakładką OriginOS 6), który otrzymać ma jeszcze sześć dużych aktualizacji.
Smartfon Vivo V70 FE ma mieć głośniki stereo, a do wyświetlania obrazu wykorzystywać będzie 6,83-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.
Sekcję fotograficzną tworzyć mają: przednia kamerka 32 Mpix do selfie oraz dwa aparaty z tyłu – główny o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i wspierający go czujnik 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Można liczyć na opcję nagrywania wideo w 4K i pakiet funkcji AI.
Jednym z największych atutów smartfona Vivo V70 FE ma być akumulator o pojemności 7000 mAh, stanowiący obietnicę bardzo długiego czasu pracy. W dodatku obsługuje on szybkie ładowanie z mocą 90 W, więc uzupełnianie energii nie powinno ciągnąć się w nieskończoność.
Całość domknie pyło- i wodoszczelna konstrukcja w klasach IP68 / IP69 i to też dobry moment, by od razu wspomnieć o trzech wersjach kolorystycznych: fioletowa (Muse Purple), niebieska (Ocean Blue) i srebrna (Titanium Silver).
Specyfikacja Vivo V70 FE vs Vivo V70 vs Vivo V70 Elite – porównanie:
|Vivo V70 FE
(nieoficjalna)
|Vivo V70
|Vivo V70 Elite
|Wyświetlacz
|6,83 cala,
AMOLED,
1,5K,
120 Hz
|6,59 cala,
AMOLED,
1,5K,
120 Hz
|6,59 cala,
AMOLED,
1,5K,
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7360 (4 nm; do 2,5 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm; do 3 GHz)
|RAM
|8/12 GB
|8/12 GB
|8/12 GB
|Pamięć masowa
|256/512 GB
|256 GB
|256/512 GB
|Aparaty z tyłu
|– główny 200 Mpix z OIS,
– ultraszerokokątny 8 Mpix
|– główny 50 Mpix z OIS,
– ultraszerokokątny 8 Mpix,
– teleobiektyw 50 Mpix z OIS i zoomem 3x
|– główny 50 Mpix z OIS,
– ultraszerokokątny 8 Mpix,
– teleobiektyw 50 Mpix z OIS i zoomem 3x
|Aparat z przodu
|32 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|Akumulator
|7000 mAh,
ładowanie do 90 W
|6500 mAh,
ładowanie do 90 W
|6500 mAh,
ładowanie do 90 W
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Jeśli doniesienia znajdą odzwierciedlenie w faktach, to premiery urządzenia doczekamy się już 28 lutego 2026 roku. Nie wiadomo jednak, jak rozległa będzie jego dostępność.