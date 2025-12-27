Wieki na to czekaliśmy! Google w końcu pozwoli zmienić adres Gmail

Google wreszcie zaczyna luzować jeden z najbardziej uciążliwych elementów Gmaila. Chodzi o możliwość zmiany adresu w domenie gmail.com bez zakładania nowego konta. Taka informacja pojawiła się na jednej ze stron pomocy Google.

Jak ma działać zmiana adresu w Gmailu?

W październiku 2025 roku Google przybliżyło nową funkcję w Gmailu, która ma ułatwiać umawianie spotkań w dogodnym terminie. Teraz gigant z Mountain View dyskretnie zapowiada możliwość skorygowania błędów przeszłości.

W dokumentacji pomocy Google, w wersji językowej hindi, pojawił się opis nowej funkcji. Użytkownik ma dostać opcję zmiany nazwy adresu, czyli fragmentu przed znakiem @. Wkrótce ma być możliwe przejście z jednego adresu @gmail.com na inny @gmail.com przy zachowaniu tego samego konta Google.

Brzmi to jak odpowiedź na prośby użytkowników, które pojawiały się od lat. Jeśli ktoś założył konto z mało profesjonalną nazwą albo po prostu chce uprościć adres, nie będzie musiał przenosić całego życia cyfrowego na nowe konto. Nowy adres ma stać się głównym, a stary ma zostać przypięty jako dodatkowy.

W praktyce oznacza to mechanizm aliasu, czyli dodatkowego adresu, działającego na tej samej skrzynce. Wiadomości wysłane na stary i nowy adres mają trafiać do jednej skrzynki odbiorczej. Logowanie ma działać na oba warianty, co zmniejsza ryzyko utraty dostępu do usług Google w dniu zmiany.

Jest jednak ważny szczegół. Gmail bywa dziś tożsamością do logowania w tysiącach zewnętrznych serwisów. Nawet jeśli skrzynka pozostaje ta sama, część usług może traktować adres e-mail jako identyfikator konta i wymagać ręcznej aktualizacji.

Jakie są ograniczenia nowej opcji Gmaila?

Google nie otwiera nowej furtki bez odpowiednich zabezpieczeń. Dokumentacja opisuje limit jednej zmiany w okresie 12 miesięcy oraz limit łączny trzech zmian. Po zmianie może też pojawić się okres, w którym nie da się kolejny raz zmodyfikować lub usunąć ustawionego adresu, co ma ograniczać nadużycia.

Są również ograniczenia wynikające z ekosystemu. Zaproszenia w Kalendarzu, udostępnienia na Dysku czy integracje firm trzecich mogą przez jakiś czas nadal wyświetlać stary adres, zwłaszcza w elementach utworzonych przed zmianą. W skrajnym przypadku trzeba będzie ręcznie poprawić e-mail w ustawieniach danej usługi.

Najważniejsze pytanie brzmi: kiedy? Google w dokumentacji mówi o stopniowym wdrażaniu bez podania konkretnej daty. Warto zaglądać do ustawień konta Google w sekcji danych osobowych, bo to tam ma pojawić się opcja zmiany adresu, gdy funkcja trafi na dane konto.