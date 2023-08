Ten smartfon wygląda jak klasyczny telefon. Powstał z myślą o niedowidzących i niewidomych

Technologia nieustannie rozwija się, aby sprostać potrzebom wszystkich użytkowników, niezależnie od ich oczekiwań i potrzeb. Z myślą o osobach niedowidzących powstał SmartVision 3 – smartfon z systemem Android, który na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczne Nokie, jednak łączy w sobie zaawansowane funkcje z dostępnością i wygodą użytkowania.

Co oferuje smartfon SmartVision 3?

SmartVision 3 stworzony przez RAZ Mobility to smartfon, który został zaprojektowany z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Wyposażony jest w fizyczną klawiaturę T9, która umożliwia łatwe pisanie i nawigację. Nie powinno nikogo dziwić, że fizyczna klawiatura jest zdecydowanie bardziej przewidywalna dla użytkowników z ograniczoną zdolnością widzenia niż wirtualna, pojawiająca się na ekranie standardowych smartfonów. Dodatkowo SmartVision 3 oferuje dedykowany przycisk do wywoływania Asystenta Google, co umożliwia łatwe i szybkie korzystanie z funkcji głosowych.

Smartfon zapewnia również wiele narzędzi dla osób z ograniczoną zdolnością widzenia, takich jak czytnik banknotów, detektor światła, detektor kolorów, aplikację do nawigacji oraz lupę. Te funkcje, w połączeniu z możliwością ładowania bezprzewodowego, czynią SmartVision 3 wyjątkowo przyjaznym urządzeniem dla użytkowników ze szczególnymi wymaganiami.

Warto wspomnieć tutaj także o specyfikacji urządzenia. Motorem napędowym jest tutaj procesor MediaTek Helio P70 (procesor z 2018 roku!), który współpracuje z 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz tego modelu ma przekątną 3,5 cala i rozdzielczość 640×960 pikseli. Telefon ma również akumulator o pojemności 3500 mAh, który powinien zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu.

SmartVision 3 (źródło: RAZ Mobility)

Co ciekawe, SmartVision 3 oferuje dwie rzeczy, które nie są wcale aż tak oczywiste, kiedy mówimy o najnowszych smartfonach z Androidem, jakie trafiają na rynek. Mam tu na myśli możliwość rozszerzenia wbudowanej pamięci za pomocą karty micro SD (o pojemności do 128 GB) oraz obecność 3,5 mm złącza audio. Ponadto urządzenie może pochwalić się jeszcze obsługą dual SIM i czytnikiem linii papilarnych na pleckach. Na pokładzie znalazły się także aparaty: główny 16 Mpix sensor współpracujący z 2 Mpix jednostką na tyle i 5 Mpix kamerka do selfie.

Tyle trzeba zapłacić za ten smartfon

SmartVision 3 wbrew pozorom nie jest urządzeniem tanim. Smartfon jest dostępny w USA, a jego cena została ustalona na 539 dolarów, czyli równowartość ~2200 złotych. Jest to dość wysoka cena, biorąc pod uwagę specyfikację techniczną. Firma oferuje również wariant za 599 dolarów (~2440 złotych), który zawiera w zestawie ładowarkę bezprzewodową, etui na telefon, osłonę na ekran, smycz, aplikację do nawigacji dla pieszych oraz czytnik książek i dokumentów.

Mimo wysokiej ceny, SmartVision 3 jest unikalnym urządzeniem na rynku. Oferuje wiele funkcji dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, które nie są dostępne w standardowych smartfonach. Dlatego może okazać się cennym narzędziem dla takich osób, które kupią go, by łatwiej było im korzystać z telefonu.