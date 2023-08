Apple pobiło kilka rekordów, ale nie jest super różowo

Apple opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku kalendarzowego (trzeci kwartał 2023 roku fiskalnego). Choć firma chwali się kilkoma rekordami, to nie w każdej kategorii udało się jej odnotować najlepsze rezultaty w historii.

Apple chwali się rekordami, ale nie ukrywa też spadków

Gigant z Cupertino pochwalił się odnotowaniem rekordowych przychodów z usług – w drugim kwartale 2023 roku kalendarzowego wyniosły one 21,213 mld dolarów. Amerykanie podają, że było to możliwe dzięki temu, że liczba płatnych subskrypcji przekroczyła już miliard. Ponadto Apple pochwaliło się, że zainstalowana baza aktywnych urządzeń osiągnęła rekordowy poziom w każdym segmencie geograficznym.

Firma podkreśliła również „solidną sprzedaż iPhone’ów” na rynkach wschodzących. Sprzedaż smartfonów zapewniła amerykańskiemu producentowi przychody w wysokości 39,669 mld dolarów. To mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, gdy przychody ze sprzedaży iPhone’ów wyniosły 40,665 mld dolarów. Oznacza to spadek o blisko miliard dolarów!

Jedyną kategorią, oprócz usług, w przypadku której zaraportowano wzrost przychodów rok do roku, jest Wearables, Home and Accessories – w drugim kwartale 2023 roku kalendarzowego wyniosły 8,284 mld dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 8,084 mld dolarów. To jednak nie wystarczyło, aby Apple odnotowało wzrost ogólnych przychodów w stosunku do Q2 ubiegłego roku.

W większości kategorii Apple odnotowało gorsze wyniki niż rok temu

Całkowite przychody za drugi kwartał 2023 roku kalendarzowego wyniosły 81,797 mld dolarów, a w analogicznym okresie rok wcześniej 82,959 mld. Oznacza to zatem spadek rok do roku o 1,162 mld dolarów (1%). Gorsze wyniki niż przed rokiem odnotowano również w segmencie komputerów Mac i tabletów iPad.

Przychody ze sprzedaży Maków w drugim kwartale 2023 roku kalendarzowego wyniosły 6,84 mld dolarów, a iPadów 5,791 mld dolarów, podczas gdy w Q2 2022 odpowiednio 7,382 mld i 7,224 mld dolarów, co oznacza spadek o odpowiednio 542 mln i aż 1,433 mld dolarów rok do roku.

Warto jednak zwrócić uwagę, że przychody ze sprzedaży urządzeń zwiększyły się rok do roku w Europie i obszarze Greater China, podczas gdy na najważniejszym dla Apple rynku, tj. Stanach Zjednoczonych, a także w Japonii (Japończycy kochają iPhone’y) i reszcie Azji Pacyficznej zmalały.