Virgin Mobile wprowadza bonusy za staż w ofercie na kartę #GIGAMAKS

W ostatnim czasie Play poświęca bardzo dużo (należytej) uwagi Virgin Mobile, co jasno daje do zrozumienia, że nie zamierza wygasić przejętej w 2020 roku marki (a takie głosy i obawy nierzadko się pojawiają wśród komentujących). Dziś ogłosił uruchomienie nowej promocji, w ramach której użytkownicy oferty na kartę #GIGAMAKS będą mogli zyskać nawet 15 GB dodatkowego internetu za staż (ale to nie jedyny warunek).

Dodatkowe gigabajty za staż w Virgin Mobile na kartę #GIGAMAKS

Operatorzy nagradzają wiernych klientów w różny sposób. Program stażowy jest dostępny od dawna w nju mobile i jego zasady są bardzo proste – im ktoś dłużej korzysta z usług tej sieci, tym więcej z czasem dostaje gigabajtów do wykorzystania. Podobnie będzie teraz również w Virgin Mobile na kartę #GIGAMAKS.

źródło: Blog Play

Na jakich zasadach klienci będą otrzymywać dodatkowe gigabajty? Wcześniej muszą spełnić kilka warunków. Pierwszy to aktywacja i korzystanie z pakietu #GIGAMAKS, który kosztuje 30 złotych miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci (MMS-y już nie – są one dodatkowo płatne), a także 30 GB internetu w Polsce z dostępem do technologii 5G Play (w tym 5,75 GB w roamingu w Unii Europejskiej).

Pakiet #GIGAMAKS można aktywować kodem *222*30# lub w aplikacji Play24. Promocję Masz za staż można z kolei włączyć we wspomnianym przed chwilą programie (znajdziecie ją w zakładce Pakiety) lub kontaktując się z obsługą klienta pod numerem *222 (tylko z numeru w sieci Play i Virgin Mobile) albo 799555222 (z numerów we wszystkich sieciach).

Ile gigabajtów można dostać za staż w Virgin Mobile na kartę?

Należy pamiętać, że operator zacznie liczyć Wasz staż od momentu aktywacji promocji, a nie aktywacji numeru w Virgin Mobile. Po upływie 6 pełnych miesięcy liczba gigabajtów w pakiecie #GIGAMAKS zostanie zwiększona o 5 GB, po dwunastu miesiącach już o 10 GB, a po dwóch latach aż o 15 GB.

Wyjątek stanowią klienci, którzy aktywowali program stażowy w #GIGADAJE – jeśli wykupią pakiet #GIGAMAKS i aktywują nową promocję, ich staż nie zostanie wyzerowany. W przypadku pakietu #GIGADAJE obowiązują podobne zasady – sposób aktywacji i czas, po którym zostaną przyznane poszczególne paczki dodatkowych gigabajtów.

