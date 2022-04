Oto pierwszy smartfon z Androidem i złączem Lightning z iPhone’a!

Zazwyczaj modyfikacje urządzeń powstają, aby odblokować nowe możliwości maszyny lub uczynić korzystanie ze sprzętu przyjemniejszym. W przypadku tego smartfona chodzi o coś innego.

Android ładowany niczym Apple

Kojarzycie Kena Pillonela? To właśnie Szwajcar stwierdził w zeszłym roku, że po co czekać na pierwszego iPhone’a ze złączem USB-C, skoro można samemu wyposażyć w nie obecną generację urządzenia. Majsterkowicz wiedział też, że dla równowagi brakuje na świecie smartfona z Androidem, który korzystałby ze złącza Lightning, więc wziął sprawy w swoje ręce.

Źródło: Ken Pillonel

Jak się okazuje, nie było to tak łatwe zadanie, jak w przypadku poprzedniego projektu.

Kable Lightning sprzedawane przez Apple nie są „głupie” i nie naładują one innego urządzenia. Musiałem więc znaleźć sposób, aby przewód myślał, że jest podpięty do urządzenia od Apple. Całość musiała zmieścić się wewnątrz telefonu, co stanowiło kolejne wyzwanie. Ken Pillonel w rozmowie z Engadget

Choć wielu z nas chciałoby zobaczyć flagowca od Xiaomi lub Samsunga, autor projektu zdecydował się na średniopółkowy model tego drugiego producenta – Galaxy A51. Smartfon nie tylko ładuje się poprzez złącze – przesyłanie danych również działa bez problemu.

Pillonel zdaje sobie sprawę, że taka modyfikacja raczej nie zmienia smartfona z Androidem na lepsze, ale nie spodziewa się, żeby ktoś przy zdrowych zmysłach podjął się takiego zadania. „To było tylko dla rozrywki, chciałem sprawdzić czy jestem w stanie to zrobić” – stwierdza.

Co dalej z wyjątkowym androidowym gadżetem? Na ten moment Pillonel pracuje nad materiałem wideo, który wyjaśniałby cały proces modyfikacji. Smartfon najprawdopodobniej zostanie też z właścicielem – po fałszywych podbiciach licytacji jego poprzedniego projektu opiewających na kwotę ponad 100 tys. dolarów, nie dziwię mu się, że nie chce się w to mieszać.

Nie chcę próbować sprzedać go na siłę, ponieważ to nie jest to, kim jestem. Chcę skupić się na swoich projektach naukowych i inżynieryjnych. Ken Pillonel

Pozostaje zatem życzyć sukcesów w następnych modyfikacjach. Nigdy nie wiadomo, na co wpadnie człowiek, który zamiast zadać sobie pytanie Po co to robić? pyta się Czy da się to zrobić?