GoPro Volta to uchwyt z power bankiem, pilotem i statywem

Sportowe kamery GoPro cieszą się niesłabnącą popularnością. Pomimo że konkurencja nie śpi, to nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie to amerykańskie przedsiębiorstwo jest liderem tego segmentu. Nie oznacza to jednak, że taki status zwalnia z ciągłego doskonalenia i rozwoju – wręcz przeciwnie. W związku z tym producent postanowił zaprezentować nowe akcesorium – GoPro Volta, które wraz z uchwytem łączy kilka innych funkcji.

Power bank, pilot i statyw w jednym – tym właśnie jest GoPro Volta

Uchwyty czy różnego rodzaju statywy i stabilizatory nie są niczym nowym w segmencie kamer sportowych. Wydaje się jednak, że nowe rozwiązanie zaproponowane przez GoPro jest nieco odmienne, ale jakże praktyczne.

Nowy produkt to bowiem niezwykle wszechstronna konstrukcja. GoPro Volta, bo o nim mowa, to wysokiej klasy uchwyt ze zintegrowaną baterią. Na tym jednak nie kończą się możliwości tego sprzętu. GoPro Volta to również statyw (trójnóg), a także pilot zdalnego sterowania.

Co taki zestaw potrafi? Całkiem sporo. Najważniejsza jest oczywiście wbudowana bateria, gdyż to ona przede wszystkim będzie stanowić największą wartość dodaną do kamery sportowej. Ogniwo o pojemności aż 4900 mAh powinno zapewnić, według producenta, nawet do 4 godzin nagrywania wideo w 5.3K i 30 klatkach na sekundę.

Wynik ten może robić wrażenie i jeśli obietnice producenta zostaną potwierdzone, to GoPro Volta powinien stać się obowiązkowym akcesorium każdego vlogera czy innego amatora nagrywania wideo – w końcu mowa o ponad trzykrotnym wydłużeniu czasu pracy.

Jeśli mowa o funkcji statywu, to nie ma tutaj nic odkrywczego. To po prostu trójnóg, który pozwoli ustabilizować kamerę i nagrać statyczne ujęcie. Nie powinniśmy też zapomnieć o funkcji bezprzewodowego pilota, który pozwala obsługiwać kamerę z odległości nawet 30 metrów – to z pewnością stworzy dodatkowe możliwości.

GoPro Volta współpracuje z kamerami GoPro HERO9 Black i GoPro HERO10 Black. Co więcej, uchwyt jest kompatybilny z modami GoPro i innymi akcesoriami marki. Jego cena została ustalona na 130 dolarów i można go zamówić ze strony producenta.

Wygląda na to, że cena ta przekłada się na 649 złotych w polskich sklepach, w ofercie których GoPro Volta zaczął się już pojawiać, ale nie można go jeszcze zamówić. Niestety, nie wiadomo, kiedy będzie dostępny oficjalnie w Polsce, choć można się spodziewać, że w najbliższym czasie.