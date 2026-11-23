Krzysztof Gawkowski ogłosił, że Polska po raz pierwszy znalazła się w najwyższej kategorii rozwoju e-administracji według ONZ. Kraj nad Wisłą odnotował jeden z największych awansów państw ze światowej czołówki.

Polska awansowała na arenie międzynarodowej – ogromny postęp polskiej e-administracji

Rozwój cyfryzacji w Polsce jest niezwykle intensywny, a Polki i Polacy mają coraz więcej powodów do dumy. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił, że Polska znalazła się w najwyższej kategorii rozwoju e-administracji Very High EGDI według ONZ. Nasz kraj awansował z 37. miejsca na 21. w najnowszym badaniu United Nations E-Government Survey 2026.

Tak ogromna poprawa pozycji jest jednym z największych awansów wśród państw należących do światowej czołówki. Dzięki temu Polska dołączyła do grupy państw będących globalnymi liderami cyfrowej transformacji administracji publicznej, w której znajduje się m.in. Arabia Saudyjska, ZEA, Korea Południowa, Dania, Singapur, Estonia czy Finlandia.

Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie podkreśla, że cyfryzacja administracji publicznej nie jest już pojedynczym projektem, ale codziennym doświadczeniem milionów obywateli. Rozwój e-administracji sprawia, że państwo działa sprawniej i wygodniej dla Polaków, którzy nie muszą w każdej sprawie udawać się do urzędu czy dostarczać papierowych dokumentów. Rozwój usług w ramach e-administracji prowadzony jest wspólnie z samorządami wszystkich województw.

Krzysztof Gawkowski i Dariusz Standerski | źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Cyfrowa rewolucja w polskiej administracji to też mObywatel, eDoręczenia i ePłatności

Rządzący wskazują także, iż fundamentem cyfrowej rewolucji w polskiej administracji są nowoczesne usługi, w tym aplikacja mObywatel, z której obecnie korzysta ponad 13,5 miliona osób. Warto nadmienić, że rządowa aplikacja oferuje już ponad 100 usług. Z kolei w systemie e-Doręczeń zarejestrowanych jest już prawie 5,9 miliona adresów, a za pośrednictwem tegoż systemu przesłano już ponad 124 miliony przesyłek. Natomiast usługa ePłatności działa obecnie w 315 urzędach, które zajmują się obsługą ponad 12,6 miliona mieszkańców Polski.

Na tym nie koniec, gdyż administracja w Polsce przechodzi na cyfrowy obieg dokumentów w ramach systemu EZD RP. Obecnie korzysta z niego ponad 4 tysiące instytucji, a kolejne przeszło 3 tysiące przygotowuje się do jego wdrożenia.

Przy okazji warto dodać, że zgodnie z danymi Banku Gospodarstwa Krajowego z listopada 2026 roku, przez mObywatela rozliczono ponad 800 tysięcy transakcji na kwotę przekraczającą 100 milionów złotych. Z kolei eUrząd Skarbowy obsługuje już płatności PIT z wykorzystaniem Google Pay i Apple Pay.