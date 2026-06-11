Ta funkcja mObywatela jest hitem

Aplikacja mObywatel oferuje bardzo bogatą funkcjonalność, jednak nie wszystkie funkcje cieszą się taką samą popularnością. Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło, która z nich jest wśród tych najczęściej używanych.

Ta funkcja aplikacji mObywatel cieszy się bardzo dużą popularnością

W maju 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że aplikacja mObywatel jest już zainstalowana na smartfonach 12 milionów Polaków. Jej bardzo bogata i stale rozszerzana funkcjonalność sprawia jednak, że nie wszystkie funkcje cieszą się taką samą popularnością wśród użytkowników.

Jak właśnie przekazano, jedną z bardzo często wykorzystywanych możliwości jest podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym w aplikacji mObywatel – funkcja ta została udostępniona w październiku 2025 roku. Można to zrobić za darmo maksymalnie 5 razy w jednym miesiącu.

Do tej pory w ten sposób podpisano już 200 tysięcy dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się, że Polska udostępniła taką możliwość jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej. Wcześniej można to było zrobić wyłącznie odpłatnie, za pośrednictwem akredytowanych dostawców.

Aby podpisać dokument podpisem kwalifikowanym z użyciem aplikacji mObywatel, potrzebny jest smartfon z modułem NFC i e-dowód. Co ważne: mogą to zrobić wyłącznie pełnoletni użytkownicy rządowego programu.

Na popularności zyskują również cyfrowe listy polecone

Z kolei Poczta Polska przekazała informację, że rośnie liczba listów poleconych, które są wysyłane i odbierane w pełni cyfrowo z użyciem e-Doręczeń. Od razu trzeba podkreślić, że osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, nie mają obowiązku korzystania z e-Doręczeń. Jeśli zostanie wysłany do nich cyfrowy list polecony, Poczta Polska wydrukuje go i doręczy w tradycyjnej formie.

Poczta Polska podaje, że od 1 stycznia do 7 czerwca 2026 roku wysłano i odebrano z wykorzystaniem e-Doręczeń 20,26 miliona listów poleconych (PP nazywa je „całkowicie cyfrowymi”). Z kolei „hybrydowych listów poleconych” (tj. wysłanych przez e-Doręczenia, a następnie wydrukowanych i doręczonych w formie papierowej) dostarczono 18,19 miliona szuk.

Dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej (1.01-7.06.2025) całkowicie cyfrowych listów poleconych było 4,96 miliona, a hybrydowych 12,15 miliona. Z kolei od początku działania e-Doręczeń wysłano 35,7 miliona całkowicie cyfrowych listów poleconych i ponad 49,5 miliona hybrydowych.

Od początku 2026 roku założono 1,8 miliona skrzynek do odbioru cyfrowych doręczeń i dziś aktywnych jest ich już 4,21 miliona. Swoją skrzynkę można założyć bezpłatnie m.in. poprzez stronę edoreczenia.gov.pl.

Sztuczna inteligencja pomoże rozwijać polską turystykę

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało dziś, że sztuczna inteligencja pomoże rozwijać polską turystykę. W ramach programu INFOSTRATEG (jest on realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) wybrano dwa projekty, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 44 milionów złotych na opracowanie narzędzi do analizowania i prognozowania ruchu turystycznego oraz wspierania decyzji opartych na danych.

Dzięki INFOSTRATEG inwestujemy w polskie rozwiązania AI, które odpowiadają na konkretne wyzwania – w tym przypadku pomagają lepiej rozumieć ruch turystyczny i planować rozwój regionów w oparciu o dane. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Jako uzasadnienie podano fakt, że polska turystyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki, a zmiany ruchu turystycznego, sezonowość oraz rosnące obciążenie infrastruktury wymagają podejmowania decyzji opartych na danych.

Ministerstwo Cyfryzacji zakłada, że opracowane rozwiązanie powinno być gotowe do wdrożenia do końca 2029 roku.