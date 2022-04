Mniejszy brat realme Pada zadebiutował. Czy mały tablet to dobry pomysł?

„Mini is Powerful” – tym hasłem realme reklamuje swój kolejny tablet. Co do pierwszej części frazy, dotyczącej rozmiaru, nie mamy wątpliwości – pytanie czy sprzęt faktycznie jest „powerful”?

realme Pad Mini – małe jest silne?

Jeżeli ktoś z wypiekami na twarzy oczekiwał nowego tabletu od realme, to jego uwadze nie umknęły zapewne ostatnie przecieki. Jeżeli jednak dopiero teraz dowiadujecie się o mniejszym bracie realme Pada, to spieszę ze wszystkimi najważniejszymi informacjami.

Źródło: realme

Rozliczając fragment hasła o potędze realme Pad Mini, powiem bez ogródek – szału nie ma. W urządzeniu pracuje układ mobilny Unisoc T616 – budżetowe rozwiązanie z ośmioma rdzeniami w CPU oraz procesorem graficznym Mali-G57 MP1. Do tego tablet występuje w dwóch wersjach: tańsza współpracuje z 3 GB RAM-u, druga to natomiast 4 GB pamięci. Dwa, trzy lata lata temu drugą konfigurację można by potraktować jako coś umiarkowanie mocnego. Dziś żadna z tych opcji nie zasługuje na to by reklamować je hasłem „potężny”.

8,7-calowy ekran w technologii LCD o rozdzielczości 1340×800 pikseli również nie powala. Bateria? 6400 mAh – na dzień, dwa niezbyt intensywnego korzystania wystarczy. Dodatkowo realme Pad Mini obsługuje szybkie ładowanie o mocy 18 W oraz ładowanie zwrotne – zawsze coś.

W urządzeniu znalazło się też miejsce na dwa aparaty. 8 megapikseli z tyłu oraz 5 megapikseli z przodu. Na plecach się uświadczymy diody doświetlającej. W kwestii łączności nie za bogato, nie za biednie. Wi-Fi w standardze 802.11 a/b/g/n/ac, LTE, Bluetooth 5.0, do tego port USB-C oraz port słuchawkowy.

Czy cena jest w stanie chociaż częściowo obronić to urządzenie? Niestety, i tu muszę Was zawieść. realme Pad Mini jest dostępny w sprzedaży na filipińskiej stronie Lazada w standardowej cenie 9990 filipińskich pesos za wersję 3 GB RAM/32 GB pamięci wewnętrznej oraz 11990 pesos za wersję 4 GB/64 GB. Gdy przeliczymy to na złotówki, to okazuje się, że cena tabletu zaczyna się od ~820 złotych a kończy na ~990 złotych. Jeżeli podobne ceny przełożyły by się na polski rynek, to realme Pad Mini kosztowałby tyle samo co 10,4-calowy model, przy okazji oferując gorszy procesor, ekran oraz mniejszą pojemność baterii. Jak na „Mini is Powerful” – trochę słabo.