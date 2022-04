To nie tak miało być. Numery ksiąg wieczystych pojawiają się i znikają na Geoportalu

Geoportal to potężne narzędzie, ułatwiające odnajdywanie ulic, pojedynczych domów, a nawet niezabudowanych posesji. Tak ogromna baza danych musi być jednak dobrze chroniona, co nie zawsze się udaje.

Geoportal znów ujawnia numery ksiąg wieczystych

W miniony weekend każdy odwiedzający Geoportal mógł podejrzeć numery ksiąg wieczystych (KW) dowolnego wpisu dotyczącego nieruchomości. Nie było to pożądane działanie serwisu, a wynikało jedynie z usterki. Jednak jeśli ktoś chciał dotrzeć do bardziej wrażliwych danych, to Geoportal po prostu to ułatwiał. To dlatego, że wpis do księgi wieczystej zawiera takie dane jak:

imię i nazwisko właściciela nieruchomości,

numer PESEL właściciela nieruchomości, a także imiona jego rodziców,

imię i nazwisko poprzedniego właściciela,

cechy nieruchomości,

informacje o ewentualnych wierzytelnościach czy hipotece.

Strona geoportal.gov.pl

O ile być może niespecjalnie przeszkadza nam ten fakt, że taki zestaw danych o nas był dostępny w internecie kompletnie za darmo, Geoportal jest zobowiązany ukrywać numery KW na stronie. W ostatni weekend się to nie udawało. W serwisie prowadzono wtedy prace związane ze zmianą sposobu zabezpieczeń dostępu, co wpłynęło na widoczność numerów ksiąg wieczystych w warstwach mapy.

To nie jest tak, że Geoportal jest jedynym miejscem, z którego da się wyciągnąć dane dotyczące numerów ksiąg wieczystych. Jednak tego typu wpadki nie powinny występować – zwłaszcza na stronach z „gov” w adresie.

Co ciekawe, Główny Geodeta Kraju (GGK) widuje się regularnie w sądzie z przedstawicielami Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Jak przypomina Niebezpiecznik, już w 2020 roku UODO chciało przeprowadzić w GGK kontrolę przetwarzania danych osobowych, na co Geodezja się nie zgodziła. UODO się nie poddało – sprawa zaprowadziła strony sporu do sądu, co poskutkowało decyzją o karze pieniężnej dla GGK w wysokości 100 tysięcy złotych za utrudnianie czynności kontrolnych. Sprawa jest wciąż w toku, ponieważ Główny Geodeta Kraju nie uważa, by pobieranie numerów ksiąg wieczystych z dokumentów i publikowanie ich do wglądu dla użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) było przekroczeniem prawa o ochronie danych osobowych.

Ponieważ jednak mamy do czynienia z informacjami, które znacząco ułatwiają pozyskanie numerów PESEL oraz innych danych, trudno nie dojść do wniosku, że GGK nie ma zbyt wielu argumentów, by wybronić swoje tezy. W tym momencie na stronie Geoportalu nie można podglądać numerów ksiąg wieczystych właścicieli nieruchomości.