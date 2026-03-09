Polsat Box Go rozszerza ofertę. To dobrze i źle

Serwis Polsat Box Go znacząco rozszerza ofertę kanałów. Do dyspozycji widzów będzie znacznie więcej treści tworzonych przez TVP oraz TVN Warner Bros. Discovery. Platforma może pochwalić się ponad 200 kanałami i tysiącami godzin treści w jednym pakiecie.

Tych kanałów TVN i TVP w Polsat Box Go jeszcze nie było

Polsat Box Go to serwis łączący streaming wraz z tradycyjnymi kanałami telewizyjnymi. Od 10 marca 2026 roku rozszerza swoją ofertę o 23 kolejne programy TV – czternaście należących do TVP oraz dziewięć tworzonych przez TVN Warner Bros. Discovery.

Odświeżony pakiet programów telewizyjnych Polsat Box Go obejmie TVN24, TVN24 BiS, TVN 7, TVN Turbo, TVN Style, TVN Fabuła, Metro, TTV, HGTV, a także produkcje Telewizji Polskiej, takie jak TVP Sport (wyłącznie w pakiecie Premium Sport), TVP Info, TVP Seriale, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP ABC, TVP Dokument, TVP HD, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP World, TVP Polonia i Belsat.

Nowe kanały w pakiecie Polsat Box Go (źródło: Grupa Cyfrowy Polsat)

Nowe programy telewizyjne w Polsat Box Go – kto otrzyma do nich dostęp?

Rozszerzona lista kanałów telewizyjnych trafi do abonentów dwóch pakietów:

Premium – obejmujący łącznie 179 stacji telewizyjnych, wyceniony na 35 złotych na 30 dni,

Premium Sport – oferujący paczkę 195 kanałów telewizyjnych, wyceniony na 55 złotych na 30 dni.

Obie propozycje zawierają programy newsowe, sportowe, przedpremiery, a także pełną bibliotekę VOD TV Polsat. Warto wspomnieć, że na dzień dzisiejszy (9 marzec 2026 roku) cena pakietów wynosi kolejno 30 złotych i 50 złotych.

Cena Polsat Box Go w 2025 roku (źródło: Polsat)

Co ważne, cena pakietów pozostaje bez zmian dla abonentów cyklicznych w wariancie Premium i Premium Sport, którzy wykupili pakiety przed wprowadzeniem zmian (czyli przed 10 marca 2026 roku). Warto przypomnieć, że w ofercie Polsat Box Go można znaleźć również pakiet Polsat Lovers za 20 złotych na 30 dni – w tym przypadku nie pojawią się nowe kanały.

Treści oferowane przez serwis Grupy Cyfrowy Polsat (niezależnie od rodzaju pakietu) można odtwarzać online na komputerze, na telewizorze bez konieczności instalowania dekodera oraz na konsolach Xbox, gdzie Polsat Box Go jest dostępny w odświeżonej wersji.

Każdy z pakietów pozwala też na wykupienie dostępu do popularnych platform streamingowych, takich jak Disney+ czy SkyShowtime.