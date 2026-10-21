Bezkarność w sieci to mit. Policja rozpoczyna nową akcję

Policja rozpoczęła nową akcję w związku z niepokojącymi zjawiskami w internecie oraz polskich szkołach. Funkcjonariusze będą prowadzić rozmowy i tłumaczyć, że argument to był tylko żart nie jest wystarczający, aby nie ponieść konsekwencji swoich czynów. Policja chce również uczyć, jak reagować w sytuacji zagrożenia.

Policja rusza z akcją „Życie to nie gra. Masz je tylko jedno”

W ostatnim czasie w Polsce obserwowane są niepokojące zjawiska, a szczególnie niebezpieczne sytuacje miały miejsce w szkołach. Przemoc rówieśnicza ma jednak często źródło nie tylko w realnym życiu, ale często przenosi się też do sieci. Groźby, niepokojące wpisy w social mediach czy zapowiedzi ataków na konkretne placówki są sygnałami, których nie można zignorować, nawet jeśli autor tłumaczy się, że „to tylko żart”.

Dlatego też Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości rozpoczęły nową akcję pod nazwą Życie to nie gra. Masz je tylko jedno, która obejmuje działania informacyjne i edukacyjne. Jak tłumaczy policja, głównym celem jest zwiększenie świadomości (szczególnie wśród młodych ludzi), dotyczącej sposobów reagowania i rozpoznawania zagrożenia, jak i tego, iż nie są bezkarni w sieci.

Jak podkreśla policja, nie jest łatwe, aby jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z żartem, próbą zwrócenia na siebie uwagi, czy rzeczywistym zagrożeniem. Jednak niepokojących sygnałów nie należy bagatelizować ani także rozpowszechniać czy podsycać strachu, choć bywa to trudne.

Na czym polega nowa akcja policji w polskich szkołach?

Życie to nie gra. Masz je tylko jedno to pakiet działań skierowanych do uczniów szkół podstawowych (ze szczególnym uwzględnieniem klas VI-VII) oraz ponadpodstawowych. Akcja obejmie spotkania z policjantami, którzy realizują zadania z zakresu profilaktyki społecznej.

Plan zakłada, że funkcjonariusze przeprowadzą godzinne zajęcia z młodzieżą i dziećmi, podczas których poruszą tematy dotyczące sposobów rozpoznawania niepokojących zachowań, reakcji na groźby i właściwego reagowania.

Rady dla uczniów, którzy wiedzą o planowanym ataku w szkole (źródło: Policja)

W czasie spotkań policjanci skupią się też na przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, ze szczególnym podkreśleniem tego, iż groźby, publikowane treści, ośmieszanie innych czy nękanie w sieci nie jest bezkarne. Ponadto funkcjonariusze omówią temat dezinformacji, wprowadzania w błąd i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji.

Policja ma zamiar wyjaśnić też, że nieletni nie są pozbawieni odpowiedzialności za swoje czyny. Służby przekażą informacje dotyczące konsekwencji prawnych czynów zabronionych czy też przygotowywania się do ich popełnienia. Jak podkreśla policja – to, co zaczyna się od wpisu, wiadomości lub pozornie niewinnego wyzwania, może wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa wielu osób. Dodaje również, że odpowiedzialność w internecie jest także częścią odpowiedzialności za inne osoby, korzystające z sieci.

Akcja Życie to nie gra. Masz je tylko jedno pozwoli też na przedstawienie uczniom zasady 4U, która obejmuje:

Uważaj – na podejrzane, nienaturalne zachowania, nie bądź obojętny i informuj o zagrożeniu (np. dzwoniąc na 112),

Uciekaj – gdy usłyszysz wystrzały, wybuchy, głośny krzyk nie zbliżaj się, uciekaj i nie wracaj na miejsce zdarzenia, ostrzegaj osoby, które spotkasz,

Ukryj się – jeśli nie możesz uciekać, to znajdź bezpieczne miejsce, zabarykaduj się, wycisz telefon, nie zbliżaj się do drzwi i okien,

Udaremnij atak – jeżeli nie będziesz w stanie uciekać ani się ukrywać, staraj się udaremnić atak, korzystając z zaskoczenia, wspólnie działając z pozostałymi osobami (należy podkreślić, że tę zasadę należy traktować jako ostateczność ).

Zasady 4U (źródło: Policja)

Policja podkreśla, iż skuteczna profilaktyka nie kończy się na jednym spotkaniu. W akcję powinny zaangażować się szkoły, rodzice oraz uczniowie, którzy nie boją się zgłaszać niepokojących sytuacji. Warto przy okazji przypomnieć, że KRRiT opublikowała porady dotyczące możliwości zgłaszania niepokojących treści napotkanych w internecie. Jeśli widzisz hejt w sieci, nie powinieneś pozostawać obojętny.