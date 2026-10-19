Widzisz hejt w sieci? Nie pozostawaj obojętny – oto, co powinieneś zrobić

Nie pozostawaj obojętny na hejt w sieci, patostreaming, mowę nienawiści i przemoc w internecie. KRRiT radzi, w jaki sposób reagować na niepokojące i szkodliwe materiały.

Mowa nienawiści, patotreści, hejt i przemoc w sieci – KRRiT tłumaczy, jak zgłaszać niepokojące treści

Agresja, przemoc w internecie, patostreaming, mowa nienawiści czy poniżanie innych użytkowników w sieci jest już (niestety) codziennością. Co gorsza, niepokojące i szkodliwe materiały obserwują i śledzą także dzieci, co bezpośrednio im zagraża, a jednocześnie dorośli nie zawsze wiedzą, jak powinni reagować. Dlatego też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wystosowała apel do internautów wraz z instrukcją, jak zachować się, gdy zobaczą niebezpieczne treści wideo.

Jeśli zobaczysz niepokojące nagrania, przedstawiające przemoc, poniżanie, nawoływanie do nienawiści lub materiały, które mogą zagrażać młodym użytkownikom internetu – reaguj. Co najważniejsze, nie musisz sam oceniać, czy w jakikolwiek sposób ktoś inny naraził przepisy, gdyż zrobią to za Ciebie odpowiednie służby. Jak podkreślono – wystarczy, że złożysz skargę i wskażesz materiał, budzący Twoje zastrzeżenia.

Wyżej wspomnianą skargę możesz złożyć na kilka sposobów:

za pomocą formularza kontaktowego KRRiT,

na platformie ePUAP,

mailowo, przesyłając wiadomość na adres [email protected],

pocztą tradycyjną.

W treści skargi musisz zawrzeć swoje dane, nazwę platformy, na której widziałeś podejrzany materiał, nazwę nadawcy (np. nazwa profilu, kanału lub dane autora), link do nagrania wideo, datę i godzinę emisji lub opublikowania nagrania oraz krótki opis treści, która wzbudziła Twój niepokój.

Zgłaszanie niepokojących treści (źródło: KRRiT)

Hejt w internecie – skala zjawiska jest ogromna

KRRiT wspomina, że ze zleconych badań, zaprezentowanych w czerwcu 2026 roku podczas konferencji Ogarnij media – świadomi w świecie informacji, wynika, że aż 78% pytanych zadeklarowało, iż osobiście zetknęło się z mową nienawiści w mediach.

Ponadto ponad połowa (56%) ankietowanych wskazała, że media społecznościowe są przestrzenią największego wzrostu materiałów zawierających m.in. nadmierną przemoc, wulgaryzmy i patotreści, a aż 89% zapytanych negatywnie ocenia wpływ mediów społecznościowych na rozwój i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Warto też podkreślić, że 63% ankietowanych jest zdania, iż media, nadawcy oraz twórcy niewystarczająco chronią małoletnich przed szkodliwymi treściami.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji deklaruje, że – jako organ regulacyjny – na bieżąco analizuje zgłoszenia naruszeń i podejmuje stanowcze działania w oparciu o przepisy ustawy o radiofonii i telewizji.