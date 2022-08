Oto promocja, dzięki której zyskasz nawet 400 złotych rabatu na zakupy spożywcze i chemię domową!

Jeżeli mieliście zamiar zrobić zakupy spożywcze i przy okazji kupić też trochę chemii do domu, to macie okazję zaoszczędzić nawet 400 złotych. Wystarczy skorzystać z promocji tego sklepu i użyć specjalnego kodu rabatowego. Co więcej, dostawa jest za darmo!

Wizyta w sklepie dla wielu klientów jest stresującym doświadczeniem

Dwucyfrowa inflacja sprawiła, że wizyta w sklepie przestała być przyjemnym (przynajmniej dla części konsumentów) obowiązkiem – teraz chodzenie między półkami może przyprawić o zawrót głowy, kiedy spojrzy się na etykiety z cenami produktów na regałach sklepowych. Co więcej, mimo że oficjalnie (tj. według GUS) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku wzrosły o 15,5% rok do roku, a względem maja 2022 roku o 1,5%, to nietrudno zauważyć, że ceny wielu produktów wzrosły o wiele więcej.

Wiele sklepów wprowadziło swoje własne „tarcze antyinflacyjne”, dzięki którym klienci mają nie odczuć tak wysokich wzrostów cen, lecz mimo wszystko przy kasie i tak płacą więcej niż wcześniej. Konsumenci mogą więc albo ograniczyć ilość kupowanych towarów lub korzystać z akcji promocyjnych i rabatów, które pozwolą im co nieco zaoszczędzić.

Promocja: do 400 złotych zniżki na zakupy spożywcze i chemię domową (kod rabatowy)

Jak zauważyła nasza Kasia, w sklepie delio trwa akcja promocyjna pod nazwą „Lato”, w ramach której klienci mogą zaoszczędzić na zakupach nawet 400 złotych – wystarczy skorzystać ze specjalnego kodu zniżkowego. Oferta obowiązuje do 30 września 2022 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli kuponów zniżkowych (w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze).

Aby skorzystać z promocji sklepu, należy wybrać adres dostawy i oczekiwany czas dostawy obok logo na stronie internetowej, a następnie włożyć do koszyka produkty na łączną kwotę minimum 100 złotych i przed dokonaniem płatności wpisać kod LATO (koniecznie wielkimi literami) – wówczas wartość koszyka obniży się o 40 złotych. Warto też podkreślić, że dostawa jest darmowa.

Jeden klient może skorzystać z tej promocji maksymalnie 10 razy, czyli w sumie może zaoszczędzić nawet 400 złotych na zakupach spożywczych i chemii domowej. Sklep zastrzega jednak, że do wartości, uprawniającej do zniżki w wysokości 40 złotych, nie wliczają się produkty do początkowego karmienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt oraz napoje alkohole (z wyjątkiem piwa), a także produkty objęte innymi promocjami.

Obecnie sklep działa na terenie Warszawy, Piaseczna i Konstancina. Ponadto zadeklarował, że do końca października 2022 roku „zamrozi” ceny ponad 500 produktów.

Regulamin akcji promocyjnej „Lato” (PDF)