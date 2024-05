Seria Poco F6 nadchodzi. Zakreślcie tę datę w kalendarzu

Choć od jakiegoś czasu smartfony z rodziny Poco F nie robiły już takiego wrażenia, jak na początku, wciąż można było traktować je jako rozsądny wybór w swojej klasie cenowej. Wiemy, kiedy firma pokaże nam, co mają do zaoferowania Poco F6 oraz F6 Pro.

Słabiej, ale wciąż dobrze

Liczby nie kłamią – o ile w 2022 roku Poco F4 oraz F4 GT otrzymały w redakcji noty powyżej ósemki, o tyle w 2023 roku Poco F5 musiał zadowolić się siódemką z plusem, a w przypadku Poco F5 Pro ocena spadła o 0,1 punktu. Choć nie jest to jeszcze tragedia, to czuć było, że seria nie robiła takiego wrażenia, jak na początku kariery.

Na szczęście co roku firmy mają szansę na podreperowanie reputacji. Nie inaczej jest w przypadku Poco F6 i Poco F6 Pro, które już wkrótce będą walczyć o naszą uwagę. Czego możemy się spodziewać po obu urządzeniach i jaką datę wybrał producent?

Poco F6 i F6 Pro – co już wiemy

Okazuje się, że o parametrach Poco F6 Pro wiemy całkiem sporo – wszystko dzięki nieostrożnemu Xiaomi, do którego należy marka. Udostępniając aktualizację do smartfona, który jeszcze nie miał oficjalnej premiery, dowiedzieliśmy się, że Poco F6 Pro dzieli nazwę kodową z Redmi K70, co może oznaczać ni mniej ni więcej, że spora część specyfikacji będzie się pokrywać pomiędzy telefonami.

Możemy się zatem spodziewać obecności układu mobilnego Snapdragon 8 Gen 2, od 12 do 16 GB RAM i od 256 GB do 1 TB miejsca na dane w standardzie UFS 4.0. Na pokład smartfona powinny też trafić Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 oraz akumulator 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 120 W. Co do sekcji aparatów, może wystąpić tam trio z głównym sensorem 50 Mpix, ultraszeroki kąt 8 Mpix i makro 2 Mpix. Moje zdanie na temat możliwego wyglądu Redmi K70/Poco F6 Pro już znacie.

The performance flagship POCO F6 is ready to set your pulse racing.#POCOF6 – Shaped by speed



📅May 23, 2024 | 15:00 GMT+4 pic.twitter.com/gWOA05XRgI — POCO (@POCOGlobal) May 13, 2024

Co do Poco F6 (nazwa kodowa peridot) przewidywania prezentują się następująco – SoC Snapdragon 8s Gen 3, główny aparat z matrycą Sony IMX882 50 Mpix, ultraszeroki kąt 8 Mpix oraz kamerka do selfie z sensorem OV20B 20 Mpix. Jeżeli chcecie poznać, ile z tych zakulisowych informacji zostanie ostatecznie potwierdzonych, musicie zapisać sobie w kalendarzu datę 23 maja 2024 roku i godzinę 13:00 czasu polskiego – wtedy to właśnie na wydarzeniu w Dubaju producent zaprezentuje nowy duet, który może nie stanie się pogromcą flagowców, ale może namieszać w średniej półce – wszystko oczywiście zależy od ceny na poszczególnych rynkach.