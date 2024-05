Realme 12 Pro 5G w nowej promocji. Cena kusi, a mało roboty

Dopiero co mogliśmy kupić Realme 12 Pro 5G i 12 Pro+ 5G w niższej cenie, a tu wjeżdża kolejna promocja. Tym razem jednak producent wymaga od nas wykonania kilku dodatkowych kroków.

Najlepsze w ofercie

Realme 12 Pro 5G i 12 Pro+ 5G to obecnie najnowsze i najlepsze smartfony, jakie ma do zaoferowania na polskim rynku chiński producent. Aby się zbytnio nie powtarzać, przypomnę tylko, że oba urządzenia oferują 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz, głośniki ze wsparciem Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res Audio i akumulator o pojemności 5000 mAh ładujący się z mocą do 67 W. Nie zabrakło oczywiście dostępu do Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC czy czytnika linii papilarnych pod ekranem.

źródło: producent

W kwestii różnic – Realme 12 Pro oparto na układzie mobilnym Snapdragon 6 Gen 1 oraz zestawie trzech aparatów z tyłu: głównym z 50 Mpix matrycą IMX882, 8 Mpix obiektywie szerokokątnym i teleobiektywie z 32 Mpix sensorem Sony IMX709. Realme 12 Pro+ otrzymał natomiast Snapdragona 7s Gen 2 oraz 50 Mpix aparat główny (Sony IMX890), ultraszeroki kąt 8 Mpix i teleobiektyw z 64 Mpix matrycą OV64B.

Nowa promocja na Realme 12 Pro i 12 Pro+?

Realme realizuje promocję w formie cashbacku, co oznacza, że na początku musicie zapłacić za urządzenie pełną kwotę i zakupić je w sklepie biorącym udział w akcji. Ceny na dzień dzisiejszy prezentują się następująco:

realme 12 Pro (12/256 GB) – 1999 złotych,

realme 12 Pro+ (8/256 GB) – 2299 złotych,

realme 12 Pro+ (12/512) – 2499 złotych.

Smartfony możecie kupić w m.in. w Media Expert, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, Media Markt, Neonet, Max Elektro oraz oficjalnym sklepie Realme. Ważne, aby zachować dowód zakupu – paragon lub fakturę dołączoną do zamówienia.

Ostatnim krokiem z Waszej strony jest zarejestrowanie zakupu na platformie realmemembers.pl i potwierdzenie tego w ciągu 48 godzin. Należy tego dokonać najpóźniej do 7 czerwca 2024 roku. Potrzebujecie do tego numeru IMEI, znajdującego się na pudełku lub możliwego do odczytania z odpowiedniej zakładki na smartfonie. Na koniec producent zobowiązuje się do wypłacenia 300 złotych w ciągu 60 dni po zakończonej pozytywnie weryfikacji na podane przez Was podczas rejestracji konto bankowe.

Biorąc pod uwagę promocję, która pojawiła się na rynku chwilę po premierze urządzeń, najbardziej opłacalnym zakupem jest realme 12 Pro (po uwzględnieniu cashbacku) w cenie 1699 złotych oraz 12 Pro+ w wariancie 12/512 GB za 2199 złotych. Względem marcowej ceny oba smartfony kupicie teraz taniej o około 100 złotych. Cena Realme 12 Pro+ 8/256 GB nie uległa zmianie względem tej sprzed dwóch miesięcy i wynosi 1999 złotych.

Regulamin promocji „CASH BACK REALME 12 PRO I 12 PRO+” (PDF)

