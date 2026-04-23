Meta ma nowy pomysł na wspólne przeżywanie wydarzeń

Stworzony przez grupę Meta serwis Threads nadal nie ma takiej pozycji jak X (Twitter), ale jego twórcy robią wiele, by zmienić ten stan rzeczy. W ramach ostatniej aktualizacji wprowadzili Czaty na żywo, które wydają się sensownym sposobem na zaktywizowanie społeczności.

Live Chats, czyli czaty na żywo w serwisie Threads

W serwisie Threads pojawiły się czaty na żywo (Live Chats). Są dokładnie tym, co sugeruje ich nazwa, a zatem umożliwiają branie (czynnego lub biernego) udziału w publicznych dyskusjach grupowych i wymienianie się opiniami w trakcie dużych wydarzeń. To mogą być zarówno wydarzenia sportowe (a więc na przykład mecze), jak i kulturalne (chociażby premiera albumu muzycznego) czy polityczne (debata przedwyborcza).

Ktoś mógłby spytać: ale czy to nie jest dokładnie to samo, co aktualnie robi się w serwisie Threads? i wcale nie byłoby to bezzasadne pytanie. Różnica między Czatami na żywo a zwykłym wątkiem polega jednak na tym, że te pierwsze są bardziej dynamiczne – nastawione na rozmowy w czasie rzeczywistym. Otoczki wokół awatarów uczestników informują, kto jest online, a wskaźniki – kto właśnie coś pisze.

Do tego dochodzi automatyczne odświeżanie okna czatu, ankiety na żywo czy też dodatkowe elementy, takie jak aktualizowane na bieżąco wyniki meczów. Oczywiście, kluczowe nadal są rozmowy i opinie, przedstawiane zarówno formie tekstowej, jak i w postaci emotikon, zdjęć czy filmów. Na poszczególne wpisy można też reagować.

Za prowadzenie czatów na żywo odpowiadają tzw. Mistrzowie Społeczności, którzy między innymi inicjują dyskusje i angażują innych do aktywności. Mogą oni uruchomić Live Chat w dowolnym momencie, jak również zaplanować go tak, by rozpoczął się określonego dnia o określonej godzinie.

Najpierw NBA, potem reszta świata – tak to widzi Meta

Aby dołączyć, wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk u góry kanału społeczności, a o tym, że taki czat jest prowadzony, poinformuje czerwona ikonka. Pierwszym, a zarazem doskonałym przykładem tego, jak działa funkcja Live Chats, będą czaty uruchamiane przy okazji kolejnych spotkań fazy play-off w mistrzostwach NBA. Szerzej będzie ona udostępniana w nadchodzących miesiącach – jak czytamy w komunikacie.

To kolejna nowinka w serwisie Threads, który niedawno wniósł personalizację treści na wyższy poziom. Użytkownicy mogą okresowo podbijać swoje zainteresowanie określonymi tematami (jak i odwrotnie – unikać ich).