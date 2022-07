Nie możemy narzekać, że internet mobilny w Polsce jest drogi

Ciągle się słyszy, że inflacja szaleje i wszystko drożeje, przez co za tę samą kwotę można kupić coraz mniej. W przypadku internetu mobilnego mieszkańcy Polski nie mogą jednak narzekać. Polska jest jednym z krajów, gdzie jest on najtańszy – w ponad dwustu regionach na świecie jest on droższy. Gdzie trzeba zapłacić najwięcej za 1 GB danych?

Polska jest jednym z krajów, w których internet mobilny jest najtańszy

Przez wiele lat operatorzy w Polsce walczyli między sobą przede wszystkim ceną, dzięki czemu mieszkańcy Polski mogli kupić świetne oferty w bardzo przystępnych cenach. Dziś na popularności zyskuje zasada „więcej za więcej”, ale wciąż bez problemu można znaleźć niedrogie, ale bogate w zawartość taryfy (na przykład Heyah 01).

Serwis cable.co.uk sprawdził, ile kosztuje 1 GB w 233 krajach na całym świecie – dane zebrano przede wszystkim w kwietniu i maju 2022 roku (przeanalizowano ponad 5000 planów mobilnych). Okazało się, że najtaniej jest w Izraelu, gdzie za 1 GB trzeba zapłacić zaledwie 0,04 dolara. Następne w kolejności są Włochy (0,12 USD), San Marino (0,14 USD), Fidżi (0,15 USD) i Indie (0,17 USD). Po drugiej stronie stawki znajdują się Jemen (16,58 USD), Tokelau (17,88 USD), Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (29,49 USD), Falklandy (38,45 USD) i Wyspa Świętej Heleny (41,06 USD).

Gdzie w rankingu znajduje się Polska? Na 21. miejscu – średnia cena 1 GB w Polsce wynosi według cable.co.uk 0,41 USD (równowartość ~1,90 złotych; dane z 5 maja 2022 roku). Okazuje się, że w Europie tylko kilka krajów ma tańszy internet, w tym (oprócz wyżej wymienionych) Francja i Mołdawia (odpowiednio 0,23 USD i 0,26 USD). Z kolei nasi bezpośredni sąsiedzi muszą płacić więcej: Rosjanie 0,48 USD (30/233), Litwini 1,17 USD (88/233), Białorusini 0,79 USD (58/233), Ukraińcy 0,43 USD (24/233), Słowacy 2,60 USD (153/233), Czesi 3,01 USD (172/233), a Niemcy 2,67 USD (156/233).

Ile kosztuje internet mobilny w różnych regionach świata?

Serwis przygotował również ranking regionów, który pokazuje, gdzie średnia cena internetu mobilnego jest najniższa, a gdzie najwyższa. Okazuje się, że najtaniej jest w Afryce Północnej (1,05 USD), Azji (z wyłączeniem Bliskiego Wschodu; 1,47 USD), Wschodniej Europie (1,67 USD), krajach bałtyckich (1,79 USD) i Ameryce Środkowej (1,88 USD). Najdrożej jest z kolei na Karaibach (3,45 USD), Bliskim Wschodzie (3,65 USD), Oceanii (3,88 USD), Ameryce Południowej (4,09 USD), Afryce Subsaharyjskiej (4,47 USD) i Ameryce Północnej (4,98 USD). Tutaj można wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych 1 GB kosztuje średnio 5,62 USD, a w Kanadzie aż 7,75 CAD (5,94 USD) – kraje te są odpowiednio na 203. i 205. miejscu (na – przypominamy – 233 możliwych).

fot. Tabletowo, Wikipedia

Cable.co.uk podaje też, że wciąż istnieją kraje i terytoria, gdzie istnieje tylko infrastruktura 2G, zapewniająca jedynie możliwość dzwonienia i wysyłania/odbierania SMS-ów lub transmisja danych nie jest możliwa. Na szczęście lista takich miejsc jest coraz krótsza, ale cały czas znajdują się na niej Wyspa Bożego Narodzenia, Erytrea, Korea Północna, Wyspy Marshalla, Watykan (Stolica Apostolska), Wallis i Futuna, Demokratyczna Republika Konga, Niue oraz Svalbard i Jan Mayen.

Jeżeli macie chwilkę, warto zajrzeć na stronę cable.co.uk, ponieważ znajdziecie na niej interaktywną mapę – po najechaniu na dany kraj, dowiecie się również, jaka jest cena najtańszego pakietu 1 GB danych i ile kosztuje najdroższy. W przypadku Polski jest to – odpowiednio – 0,14 USD i 8,29 USD przy średniej cenie 0,41 USD za 1 GB.