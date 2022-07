iPhone’y sprzedają się rewelacyjnie, Apple zarabia miliardy i bije kolejne rekordy

Apple pod względem finansowym działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Firma z Cupertino opublikowała najnowszy raporty finansowy, w którym widać wzrosty, aczkolwiek nie w przypadku wszystkich kategorii produktów.

iPhone’y nie muszą być innowacyjne, aby świetnie się sprzedawać

Zeszłoroczna linia iPhone 13 nie przyniosła dużych zmian względem swoich poprzedników. Mimo to smartfony Apple cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nie powinno więc dziwić, że podstawowe „Czternastki” będą tylko drobną ewolucją – nie ma sensu wprowadzać dużych nowości, skoro i tak znajdą się chętni klienci.

Świetne wyniki potwierdza najnowszy raport finansowy za trzeci kwartał fiskalny 2022 roku, który obejmuje drugi kwartał kalendarzowy, czyli marzec, kwiecień i czerwiec. Apple pochwaliło się, że w ciągu trzech miesięcy udało się wygenerować przychody na poziomie 82,96 mld dolarów i zysk w wysokości 19,44 mld dolarów. Dla porównania trzeci kwartał 2021 roku przedstawiał się następująco: 81,43 mld dolarów przychodu i 21,74 mld zysku.

Mimo iż mamy do czynienia z tylko niewielkim wzrostem przychodów, to możemy mówić o kolejnym rekordowym kwartale. Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych kategorii produktów, które składają się na łączny przychód firmy kierowanej przez Tima Cooka, to przedstawiają się one następująco:

iPhone – 40,67 mld dolarów (wzrost o 3% rok do roku),

Mac – 7,38 mld dolarów (spadek o 10% rok do roku),

iPad – 7,22 mld dolarów (spadek o 1,9% rok do roku),

Wearables – 8,08 mld dolarów (spadek o 7,8 rok do roku),

Usługi – 19,6 mld dolarów (wzrost o 12% rok do roku).

iPhone’y i usługi najważniejszymi filarami finansów Apple

Należy zauważyć, że za pobicie kolejnych rekordów odpowiadają tylko dwie kategorie produktów – iPhone’y i usługi, które stanowią odpowiednio 49% i 23,6% całych przychodów. W przypadku smartfonów, jeśli nie wystąpią znaczące zmiany, to w kolejnych latach będziemy obserwować stagnację lub nieznaczny wzrost przychodów.

Znacznie ciekawiej zapowiadają się usługi, które od dłuższego czasu widocznie rosną i najpewniej z każdym kwartałem będą umacniać swoją pozycję w przychodach Apple. Obecnie firma posiada ponad 860 mln subskrybentów we wszystkich swoich płatnych usługach, co oznacza wzrost o 160 mln osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jaka będzie przyszłość Apple? Jeśli nie pojawią się naprawdę duże problemy, spowodowane chociażbym ogromnym kryzysem na całym świecie, to Tim Cook, zarząd i inwestorzy nie mają powodów do obaw. Jak już wspomniałem na początku, mamy do czynienia z dobrze naoliwioną maszyną, generującą wręcz niewyobrażalne pieniądze.

Wszyscy, którzy chcą poznać bardziej szczegółowe informacje na temat wyników firmy w minionym kwartale, powinni zajrzeć do dokumentu udostępnionego przez Apple.