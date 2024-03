Dostałeś mandat na parkingu, mimo ważnego biletu? Ta firma zwróci Ci pieniądze

Parkingi przy centrach handlowych lub szpitalach coraz częściej wyposażone są w parkomaty. Często pobrany z niego bilet zapewnia darmowe parkowanie przez jakiś czas. UOKiK wziął pod lupę jedną z firm zarządzających takimi miejscami, ponieważ do Urzędu docierały liczne skargi. Teraz klienci otrzymają zwrot pieniędzy.

UOKiK bierze parkingi pod lupę

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęły napływać w ostatnim czasie skargi na działalność firmy WEIP, która jest operatorem parkingów komercyjnych. Wynikało z nich, że przedsiębiorca stosował praktyki polegające na naliczaniu opłat dodatkowych, mimo iż klienci w swoich reklamacjach przedstawiali dowody posiadania ważnego biletu parkingowego w chwili nałożenia tych opłat. Dotyczyło to także sytuacji, kiedy bilet nie znajdował się w miejscu łatwo widocznym zza szyby samochodu, lecz na przykład przypadkowo spadł na podłogę pojazdu.

Ponadto w swoich regulaminach firma zawierała zapisy sugerujące, że w przypadku niezapłacenia dodatkowej opłaty, wobec konsumenta zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne i egzekucyjne, i że zostanie on obciążony ich kosztami. Stwierdzenia firmy były sformułowane w sposób jednoznaczny, podkreślając nieuniknioność takich działań. Jak podkreśla UOKiK, taka komunikacja była myląca dla konsumentów i miała na celu wywołanie u nich niepotrzebnego strachu, co skutkowało dokonaniem płatności na rzecz przedsiębiorstwa.

Liczba skarg na zarządców parkingów z roku na rok wzrasta, dlatego konsekwentnie weryfikujemy rzetelność tych przedsiębiorców. Nieustannie zaskakują nas przypadki obciążenia konsumentów opłatą, mimo że nie upłynął dopuszczalny czas parkowania czy ignorowanie zasadnych reklamacji, gdzie konsument był w stanie udowodnić posiadanie biletu parkingowego. Nie kwestionujemy systemu płatnych miejsc postojowych, ale niesłusznie naliczane opłaty dodatkowe i utrudnianie procesu reklamacji. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Firma odda pieniądze klientom

W wyniku postępowania okazało się, że do WEIP trafiało corocznie nawet kilka tysięcy reklamacji, ale większość z nich była niesłusznie odrzucana. Spółka wprowadzała konsumentów w błąd także w kwestii sposobów składania reklamacji sugerując, że można je składać jedynie za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej.

Prezes UOKiK nałożył na firmę obowiązek zwrotu niesłusznie nałożonych opłat wszystkim klientom, którzy po 1 stycznia 2020 roku dostali wezwanie do zapłaty. Klienci uprawnieni do otrzymania zwrotu pieniędzy otrzymają indywidualne powiadomienia w tej sprawie. Dodatkowo przedsiębiorstwo wprowadziło zmiany w procedurze składania reklamacji i zobowiązało się do usunięcia z regulaminów, swojej strony internetowej oraz formularzy wezwań do zapłaty wszelkich mylących informacji.