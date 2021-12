Aplikacja Empik Go dostępna na czytnikach Kindle. Nareszcie!

Empik Go – aplikacja, która daje dostęp do dziesiątek tysięcy ebooków i audiobooków – jest dostępna już od ponad trzech lat. Dziś Empik ogłosił, że od grudnia cyfrowe książki będzie można czytać również na czytnikach marki Kindle.

Aplikacja Empik Go dostępna na czytnikach Kindle

Empik podaje, że rynek treści cyfrowych rozwija się w bardzo dynamicznym tempie – tylko w tym roku pojawiło się na nim kilkadziesiąt tysięcy nowych odcinków podcastów oraz audiobooków i ebooków. Firma nie pozostaje na to obojętna, dlatego udostępni aplikację Empik Go również na czytniki marki Kindle.

Dla przypomnienia, dotychczas była ona dostępna wyłącznie na smartfony i tablety oraz czytniki ebooków marek Inkbook i Pocketbook. Dzięki dodaniu wsparcia dla kolejnych urządzeń, klienci będą mogli korzystać z przebogatej biblioteki na większej liczbie sprzętów.

Empik informuje, że aplikacja w wersji beta trafiła do pierwszych użytkowników już pod koniec października 2021 roku, natomiast jeszcze w grudniu pojawi się wersja z numerem 1.0, która uwzględni komentarze zgłaszane przez uczestników beta-testów.

Kindle to obecnie najpopularniejsze czytniki e-booków nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W Stanach Zjednoczonych te urządzenia posiada 72% właścicieli czytników (wg statista.com), zaś w Polsce – aż 82% (wg innovationspr.pl). Dlatego też rozwiązanie na popularne „kundelki” było konieczne. Ten trend widać było wyraźnie w zapytaniach spływających od naszych abonentów – umożliwienie czytania ebooków z Empik Go na Kindle było najpopularniejszą sugestią i dla nas stanowiło priorytetowe zadanie. Michał Kiender, Product Manager Empik Go

Przy okazji Empik informuje, że użytkownicy aplikacji w każdym miesiącu będą mogli przesłać do swojej biblioteki do 10 tytułów z ponad 35-tysięcznej oferty ebooków. Jednocześnie dostęp do pozostałych zasobów mogą uzyskać za pośrednictwem innych urządzeń.

Co ciekawe, firma uważa, że udostępnienie aplikacji na kolejną platformę to także duża szansa dla wydawców książek, których tytuły będą miały szansę dotrzeć do kolejnej grupy odbiorców – hard userów czytników marki Kindle.

Aby czytać na nich ebooki, należy zainstalować aplikację Empik Go na komputerze, a następnie podłączyć do niego czytnik i przesłać wybrane tytuły. Będą one dostępne do końca ważności abonamentu, czyli przez 30 dni. Co ważne, czytnik należy synchronizować do miesiąc.

Aplikacja jest dostępna dla subskrybentów Empik Go oraz klientów programu Empik Premium Free i Empik Premium. Warto tutaj wspomnieć, że obecnie trwa promocja, dzięki której można zyskać aż 14 miesięcy dostępu do Empik Premium w promocyjnej cenie 39,99 złotych.