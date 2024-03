Steam pozwoli Ci założyć rodzinę. Taka tam nowa funkcja

Steam zaimplementował nową funkcję, która pozwoli nam między innymi na łatwiejsze współdzielenie biblioteki gier oraz zapewni kontrolę rodzicielską. Ponadto dzieci będą miały możliwość poproszenia dorosłych o opłacenie koszyka z wybranymi przez siebie grami. Żeby nie było jednak zbyt różowo, to funkcja ta ma pewne ograniczenia.

Nowa funkcja Steam

Funkcja rodziny platformy do gier Valve została udostępniona w wersji beta klienta Steam. Pozwala ona użytkownikom na stworzenie rodziny, liczącej maksymalnie 6 kont, które będzie można oznaczyć odpowiednio jako „dorosły” lub „dziecko”. Opcja ta zastępuje dotychczas wprowadzone rozwiązania, jakimi było udostępnianie gier oraz widok rodzinny, choć dodaje też kilka innych elementów.

Zacznijmy może od zmiany dotyczącej udostępniania gier, bo zakładam, że to jest najbardziej paląca rzecz dla większości zainteresowanych. Po założeniu rodziny oraz dodaniu jej członków wszyscy gracze będą mieli dostęp do biblioteki gier z każdego konta, o ile produkcje w nich obecne obsługują funkcję udostępniania. Niemniej wszelkie zapisy stanu gry, osiągnięcia Steam oraz reszta funkcjonalności pozostaną w pełni indywidualne.

Największa zmiana względem funkcji udostępniania gier dotyczy jednak faktu, iż w przypadku bibliotek rodzinnych gracze mogą ogrywać produkcje, które znajdują się na koncie innego członka rodziny, nawet jeżeli ten jest online i aktualnie ogrywa inny tytuł. Jeżeli natomiast biblioteki zawierają kilka kopii tej samej produkcji, to wiele kont może odpalić je jednocześnie. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że o ile funkcjonalności są indywidualne, tak kary zdają się wspólne.

Jeśli bowiem któryś członek rodziny postanowi oszukiwać w grze, która przypisana jest do naszego konta i otrzyma za to karę, to my również zostaniemy tą karą uraczeni. Nie, nie da się wyłączyć udostępniania poszczególnych gier – jeżeli bowiem dołączamy do rodziny na Steam, to automatycznie współdzielimy wszystkie kompatybilne gry. Konta dorosłych mogą jednak ograniczyć kontom dzieci dostęp do poszczególnych tytułów.

Skoro już przy tym jesteśmy, to pewnie warto zwrócić uwagę na opcje związane z kontrolą rodzicielską. Konta dzieci nie mają bowiem żadnych możliwości, jeśli o zarządzanie rodziną chodzi, za to konta dorosłych są zasadniczo niepodzielne w swych rządach. Mogą one ograniczać dostęp do sklepu, Społeczności Steam czy czatu ze znajomymi, zezwalać na dostęp do konkretnych produkcji, a nawet ustawiać godzinowe lub dzienne limity czasu spędzonego w grze.

Ponadto dorośli mają możliwość wyświetlania raportów z czasu gry, a także zatwierdzania lub odrzucania otrzymanych od kont dzieci próśb o jego wydłużenie. Dotyczy to również tymczasowego bądź trwałego dostępu do funkcji Steam. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dorosły odzyskał konto dziecka, jeśli utraci ono hasło. Co ciekawe, konta dzieci mogą wysłać do kont dorosłych prośbę o zakup gier – w takim wypadku dorośli otrzymują informację o tym, jaką produkcję chce nabyć dziecko i mają możliwość przystania na tę prośbę (i opłacenia gry) albo jej odrzucenia.

Tutaj czuję się zobligowany do odnotowania, że dorosły nie musi mieć włączonej aplikacji desktopowej, aby korzystać z powyższych funkcjonalności. Może on bowiem zarządzać rodziną również z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej, o ile (rzecz oczywista) ma dostęp do internetu. No dobrze, ale wspominałem na początku coś o ograniczeniach – o co konkretnie chodzi?

Dzieci nic nie mogą

I dotyczy to również usunięcia się z rodziny. Zabrzmiało mrocznie… to może inaczej. Konto dziecka nie opuści rodziny na Steam, dopóki konto dorosłego go nie usunie lub nie dojdzie do interwencji kogoś z Pomocy technicznej Steam. To zresztą nie koniec „pozytywów”, gdyż usunięcie członka rodziny nie oznacza automatycznie, że ponownie mamy dostęp do dotychczas zajmowanego przez usunięte konto miejsca.

Zanim bowiem będziemy mieli możliwość zaproszenia kogoś innego do rodziny, będziemy musieli odczekać aż rok. Dlaczego akurat taki okres i po co w ogóle dodano to ograniczenie? Wedle dostępnego w sekcji FAQ wyjaśnienia, chodzi o to, iż rzadko zdarza się, aby członek rodziny ją opuścił, (dlatego na – przyp. red.) każde miejsce w rodzinie na Steam obowiązuje roczny czas oczekiwania, nim nowy członek będzie mógł zająć dane miejsce.

Chcę to mieć! Jak aktywować tę funkcję?

Nowa funkcja rodzin na Steam jest na ten moment dostępna w wersji beta klienta, dlatego też wymaga przełączenia kanału aktualizacji na „Steam Family Beta”. Właściciele wszystkich zaproszonych przez nas do rodziny kont także będą musieli to zrobić, ale nie martwcie się, gdyż nie jest to przesadnie skomplikowany proces. Wystarczy bowiem wejść w menu Steam, które znajduje się w lewym górnym rogu, a następnie wybrać „Ustawienia”. Dalej należy przejść do opcji „Interfejs”, po czym z rozwijanej listy „Udział w wersji beta klienta”, wybrać „Steam Family Beta” i zatwierdzić przyciskiem „OK”.

Po tym zostaniecie poproszeni o zrestartowanie klienta Steam et voilà! Po ponownym uruchomieniu w menu szczegółów konta znajdziecie sekcję zarządzania rodziną. Teraz pozostaje nam jedynie zaprosić dzieci i oczekiwać na moment, w którym przyślą nam prośbę o zakup hitowego Helldivers 2 czy innego „pejdeja trzy”.