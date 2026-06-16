Ten smartfon ma dwa oblicza. Szanuję, że producent mówi to otwarcie

Producenci nigdy nie przedstawiają swoich produktów w sposób, który nie wymaga „dogrzebywania się” do bardziej szczegółowych informacji. W przypadku tego smartfona jest inaczej. To prawdziwy ewenement.

Producent mówi wprost: ten smartfon będzie występował w dwóch wersjach. I ja to szanuję

Sposób przedstawiana produktów, takich jak smartfony, powinien być usankcjonowany, ponieważ dziś klienci nie otrzymują od razu pełnych informacji. Często muszą doszukiwać się małego druczku lub scrollować na dół strony, aby dowiedzieć się, że dana wartość została obliczona w warunkach laboratoryjnych lub funkcja może nie być dostępna w każdym kraju. To skandal.

Podobnie jest w przypadku specyfikacji. Jeden i ten sam model może mieć różne parametry na poszczególnych rynkach, co też bywa rozczarowujące – już niejednokrotnie zdarzyło się, że smartfon X oferował lepszą specyfikację w kraju swojego pierwotnego debiutu niż w Polsce.

Nowo zaprezentowany smartfon Tecno Spark 50 Pro wyłamuje się z tego schematu. Producent bowiem od razu zapowiedział, że będzie on występował w dwóch wersjach: z akumulatorem jednokomórkowym o pojemności 6000 mAh i dwukomórkowym o pojemności 5600 mAh.

Taka sytuacja właściwie się nie zdarza – nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek kiedykolwiek podawał taką informację już w momencie premiery produktu. Równocześnie wskazuje to, że smartfon Tecno Spark 50 Pro będzie dostępny w różnych krajach, gdzie przepisy odnośnie akumulatorów są różne. Czy zatem również w Polsce? Dziś nie znamy odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek nieoficjalnie Tecno wycofało się z Polski już w 2025 roku, więc są na to raczej niewielkie szanse.

Tecno Spark 50 Pro (źródło: Tecno)

Obie wersje obsługują ładowanie przewodowe o mocy 60 W, pozwalające naładować akumulator w pół godziny do 63% i do 100% w 55 minut. Producent deklaruje, że bateria zachowa nie mniej niż 80% pierwotnej pojemności po ponad 1900 cyklach, co ma odpowiadać ponad 6 latom ładowania.

Specyfikacja Tecno Spark 50 Pro jest zgodna z oczekiwaniami

Marka Tecno skupia się przede wszystkim na przystępnych cenowo urządzeniach i choć cena Tecno Spark 50 Pro nie została podana, to specyfikacja techniczna wskazuje, że ten model również nie będzie drogi.

Nowy smartfon Tecno Spark 50 Pro wyposażono bowiem w procesor MediaTek Helio G100 Ultimate, który nie obsługuje sieci 5G. Producent deklaruje również do 24 GB RAM, aczkolwiek nie precyzuje, jaka część z tego jest fizyczna, a jaka „wirtualna”. Na pokładzie jest też wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Producent także tutaj nie precyzuje rozdzielczości, zatem należy spodziewać się (typowej dla smartfonów Tecno) HD+, a nie Full HD+. Do tego na pokładzie są głośniki stereo z dźwiękiem DTS i 50 Mpix aparat główny z sensorem LYTIA 600 o rozmiarze 1/1.953 (na tyle). Ponadto smartfon Tecno Spark 50 Pro ma 7,8 mm grubości oraz cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69.