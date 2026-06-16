Od jutra będzie nowy operator w Polsce. Większość z Was może go jednak nie polubić

Im większy wybór, tym lepiej, ponieważ konkurencja najczęściej jest korzystna dla klientów. Ten operator może jednak wywoływać… skrajne emocje.

Legia Warszawa zostanie operatorem. Start Legia Mobile już 17 czerwca 2026 roku

Legia Warszawa nie jest pierwszym podmiotem w Polsce, który zdecydował się zaoferować usługi telekomunikacyjne, mimo że jego główna działalność nie jest związana z tym rynkiem, jednak decyzja ta na pewno nie przejdzie bez echa. Piłka nożna jest bowiem sportem narodowym w Polsce.

W związku z tym, jako że wiele osób ma swoje sympatie i antypatie, Legia Mobile niekoniecznie spotka się wyłącznie z ciepłym i entuzjastycznym przyjęciem, choć jej oferta zdecydowanie może być atrakcyjna dla kibiców klubu Legia Warszawa. To bowiem szczególnie do nich jest kierowana, choć – czytając komentarze – nawet wśród (zdaje się) nich nie brakuje niepochlebnych opinii o tej decyzji biznesowej.

Aktualnie pod adresem operatora legiamobile.pl widnieje jedynie plansza z informacją, że oficjalny operator telefonii komórkowej Legii Warszawa rozpocznie swoją działalność już wkrótce. Portal Legia.net podaje natomiast, że sieć zostanie uruchomiona już jutro – 17 czerwca 2026 roku.

Zapowiedź uruchomienia sieci Legia Mobile (źródło: Legia Mobile)

Jaka będzie oferta Legia Mobile? Pakiety i cennik są już znane

W ofercie sieci Legia Mobile znajdą się trzy pakiety:

Debiutant z 10 GB internetu za 20 złotych miesięcznie,

Kapitan z 20 GB internetu za 30 złotych miesięcznie,

Legenda ze 100 GB internetu za 40 złotych miesięcznie.

Ponadto klient otrzyma 1 GB za każdy gol strzelony przez piłkarzy warszawskiego klubu. W bliżej nieokreślonej przyszłości do oferty dołączy też pakiet Legia VIP 1916 z usługami bez limitu oraz numerem zawierającym ciąg 1916. To właśnie tego roku sięga bowiem historia Legii Warszawa.

Użytkownicy sieci Legia Mobile zyskają również dostęp do zamkniętej społeczności (na WhatsAppie), skupionej wokół klubu, gdzie udostępniane mają być ekskluzywne fotografie i materiały filmowe. Klienci będą mogli też brać udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami (rzeczowymi, pamiątkami klubowymi, biletami i doświadczeniami) oraz kupować produkty z kolekcji Legia FanStore i gadżety Legia Mobile. Ponadto mogą spodziewać się specjalnych promocji i ofert dla kibiców.

Jak skorzystać z oferty Legia Mobile?

Zainteresowani klienci będą mogli zamówić wirtualną kartę eSIM lub fizyczną z dostawą pod wskazany adres, a także kupić starter w sklepie Legia FanStore przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Możliwe ma być również przeniesienie dotychczas używanego numeru od innego operatora.

Zarządzanie numerem będzie z kolei możliwe za pośrednictwem aplikacji, dostępnej na Androida i iOS. Z okazji uruchomienia sieci Legia Mobile przygotowano promocję – osoby, które kupią karnet lub wykupią subskrypcję, będą mogły korzystać z Legia Mobile przez trzy miesiące za 0 złotych.

Na tę chwilę nie wiadomo, z czyjego zasięgu będzie korzystała sieć Legia Mobile. Umowa ma być podpisywana na czas nieokreślony z możliwością zrezygnowania w dowolnym momencie bez konsekwencji.