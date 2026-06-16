Tym powerbankiem można się podzielić. Dosłownie!

Dzięki obecności wielu portów współczesne powerbanki umożliwiają równoczesne ładowanie kilku urządzeń. Firma Nimble wraz ze swoim Sharepower Portable Charger idzie jednak o krok dalej – to powerbank, którym faktycznie można się podzielić. Fizycznie.

Nimble Sharepower to jeden powerbank, ale może być dwoma

Nimble Sharepower Portable Charger to powerbank o wyjątkowej konstrukcji. Mianowicie może zostać rozdzielony na dwie części i służyć do ładowania kilku urządzeń bez konieczności trzymania ich w jednym plecaku. Wyobraź sobie np. parę podczas wspinaczki – każdy może trzymać przy sobie swój (ładujący się) smartfon, chociaż teoretycznie obie osoby korzystają z jednego powerbanku.

Ktoś mógłby zarzucić, że to sztuka dla sztuki, bo ten sam efekt można osiągnąć, zabierając ze sobą po prostu… dwa powerbanki. I pewnie trochę w tym racji jest, ale i tak warto docenić kreatywność projektantów. Poza tym Nimble Sharepower Portable Charger, który – gdy nie trzeba – może robić użytek z obu swoich połówek równocześnie.

Nimble Sharepower (fot. Nimble)

Gdy jest w całości, powerbank dysponuje pojemnością 10000 mAh i umożliwia równoczesne ładowanie maksymalnie trzech urządzeń z łączną mocą wyjściową sięgającą 35 W. W jednym kawałku trzymany jest przez magnesy i piny. Po rozdzieleniu zaś otrzymuje się dwa powerbanki o pojemności 5000 mAh każdy i maksymalnej mocy 20 W.

Jedna część ma port USB-C i zintegrowany przewód w tym samym standardzie, a do tego cztery diody LED wskazujące na poziom naładowania. Druga część z kolei zawiera port USB-C i składany wtyk, który można wpiąć bezpośrednio do portu ładowania w telefonie, a do tego cyfrowy wyświetlacz, również pozwalający na podejrzenie stanu akumulatora.

Ile kosztuje powerbank Nimble Sharepower?

Powerbank Nimble Sharepower Portable Charger jest aktualnie sprzedawany za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Jego cena wynosi 79,95 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na ~295 złotych. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne (biała, błękitna i różowa). Niestety, obecnie nie ma możliwości zamówienia tego akcesorium z wysyłką do Polski.