Plush ma nową ofertę internetu mobilnego – nawet 200 GB z dostępem do 5G

Z okazji nowego roku szkolnego Polkomtel przygotował nową ofertę na internet mobilny w sieci Plush. Klienci mogą wybrać m.in. umowę na czas nieokreślony z pakietem 200 GB co miesiąc i promocyjnym dostępem do technologii 5G.

Swobodny dostęp do internetu na pewno przyda się w trakcie nauki, a w wolnych chwilach do odprężenia szarych komórek, bo to również bardzo ważne. Jeżeli klient wybierze nową ofertę sieci Plush, z pewnością nie będzie narzekał na niedobór transferu.

Nowa oferta na internet mobilny w sieci Plush

Operator przygotował dwa pakiety i w obu przypadkach klient podpisuje umowę na czas nieokreślony, co oznacza, że może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych, jedynie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Tańsza taryfa kosztuje 30 złotych miesięcznie i zapewnia na początek 40 GB internetu mobilnego. Z czasem operator będzie jednak zwiększać wielkość pakietu – po sześciu miesiącach do 60 GB, a po dwunastu do 80 GB co miesiąc.

Dla bardziej wymagających przygotowano natomiast pakiet 200 GB za 60 złotych miesięcznie. Co ważne, umożliwia on korzystanie z technologii 5G bez dodatkowych kosztów (promocja obowiązuje do 29 grudnia 2021 roku). To jednak nie jedyny benefit dla użytkowników tej taryfy, ponieważ daje ona również nieodpłatny dostęp do serwisu TIDAL (tak długo, jak trwa umowa, ale nie dłużej niż 24 miesiące).

Dodatkowo, w razie potrzeby, w obu ofertach klienci mogą dokupić jednorazowy pakiet 10 GB za 10 złotych. Tak samo możliwe jest też wykonywanie połączeń oraz wysyłanie SMS-ów i MMS-ów, aczkolwiek ww. aktywności są dodatkowo płatne – odpowiednio 29 groszy za minutę i 19 groszy za sztukę.

Nowa oferta Plush na internet mobilny dostępna jest zarówno z samą kartą SIM, jak i z urządzeniem. Jeżeli klient weźmie więcej niż jedną kartę SIM, na każdą otrzyma 5 złotych rabatu.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o tym, że operator nie nalicza opłaty aktywacyjnej, a do tego dorzuca możliwość korzystania z platformy streamingowej HBO GO przez miesiąc bez opłat (potem 20 złotych miesięcznie). Ponadto w pakiecie za 30 złotych dodawany jest TIDAL na 90 dni za 0 złotych (później 19,99 złotych co 30 dni).

Nową ofertę internetu mobilnego można zamówić przez stronę internetową sieci Plush.