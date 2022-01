Nowa Motorola z ekranem 120 Hz i aparatem 50 Mpix dostępna w Polsce

Lenovo wprowadza na polski rynek kolejny model z serii moto g. Nowa Motorola moto g50 5G oferuje m.in. ekran, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz, a także aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Motorola moto g51 5G dostępna w Polsce

To już kolejny smartfon z serii moto g, który w ostatnim czasie trafił do sprzedaży w Polsce. Dla przypomnienia, wcześniej producent wprowadził na polski rynek modele moto g31, moto g200 5G i moto g71 5G. Teraz dołączyła do nich Motorola moto g51 5G, która po raz pierwszy została oficjalnie zaanonsowana już 18 listopada 2021 roku.



moto g51 5G (źródło: Lenovo)

Najmocniejszą stroną tego modelu jest wyświetlacz, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Ponadto ekran LCD ma przekątną 6,8 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), a cały smartfon wymiary 170,47×76,54×9,13 mm (jego waga to zaś 208 gramów).

Motorola moto g51 5G może się pochwalić również aparatem głównym o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), któremu towarzyszy 8 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° oraz 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Na przodzie, w okrągłym otworze w ekranie, znajduje się natomiast 13 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo (a także funkcji Dual Capture).

Motorola moto g51 5G oferuje również radio FM, czytnik linii papilarnych, dwa sloty na karty SIM, diodę powiadomień, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 10 W przez port USB-C (USB 2.0; zasilacz znajduje się w zestawie sprzedażowym).

Ponadto specyfikacja moto G51 5G obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 480+ z modemem 5G oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 512 GB). Warto również wspomnieć, że obudowa urządzenia jest odporna na przypadkowe zachlapania (IP52).



moto g51 5G (źródło: Lenovo)

Rekomendowana cena moto G51 5G została ustalona w Polsce na 1099 złotych. Model ten będzie można kupić w sieci Plus i na oficjalnej stronie producenta.