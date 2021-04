Słuchawki, które zatrząsną niską półką – premiera realme Buds Q2

Czegokolwiek nie powiedziałoby się o chińskim realme, jedno trzeba przyznać – firma tworzy smartfony, które potrafią się wyróżniać. Czy to ze względu na rozsądny stosunek ceny do oferowanych możliwości, czy na charakterystyczny design. Z deczka inaczej cała sytuacja wyglądała z oferowanymi przez realme słuchawkami bezprzewodowymi, których projektanci dość mocno inspirowali się Apple. Chińczycy zdecydowali się jednak zerwać więzy łączące ich z przeszłością i tak narodziły się ich nowe, budżetowe słuchawki realme Buds Q2.

realme Buds Q2 – specyfikacja

realme Buds Q2 to słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które w kontekście swojego designu stanowią dla realme zupełnie nowe rozdanie. Powierzchnia „fasolek” pokryta jest fantazyjnym, rzucającym się w oczy kalejdoskopowym wykończeniem. Obsługiwane są gesty dotykowe i można je dowolnie personalizować w dedykowanej aplikacji realme Link.

Reklama

Domyślnie, podwójne stuknięcie w obudowę pozwala włączyć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki, a także odbierać i kończyć połączenia telefoniczne. Potrójne stuknięcie pomija aktualnie grany utwór, dłuższe przytrzymanie z jednej strony odrzuca połączenie, z kolei przytrzymanie obydwu budsów jednocześnie – aktywuje tryb gry, o którym więcej w dalszej części artykułu.

Pojedyncza słuchawka ma wagę nieco ponad czterech gramów, co sytuuje ją w czołówce najlżejszych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Jak zauważa realme, są one lżejsze niż jedna, zwyczajna kartka papieru A4. Zastosowany akumulator powinien pozwolić na około 20 godzin cieszenia się muzyką w warunkach codziennych lub do 5 godzin bez przerwy na jednym ładowaniu. Zaledwie dziesięć minut pod prądem ma starczyć na dwie godziny dalszego użytkowania. Słuchawki spełniają normę wodoodporności IPX4.

źródło: realme

Nadszedł czas na wspomniany wyżej tryb gry, który aktywuje się po dłuższym przytrzymaniu przez użytkownika obydwu słuchawek naraz. Skraca on czas opóźnienia sygnału pomiędzy podłączonymi urządzeniami do 88 ms. Jest to funkcja szczególnie pomocna w przypadku gier online, gdzie każda sekunda, a nawet milisekunda może zadecydować o zwycięstwie lub porażce.

W realme Buds Q2 zastosowano specjalny zestaw algorytmów, które odfiltrowują zbędny hałas dochodzący z najbliższego otoczenia. To funkcja przydatna w szczególności podczas podróży zatłoczonym autobusem czy pociągiem, a także zakupów w supermarkecie. realme nazywa to rozwiązanie „redukcją szumów środowiskowych”, w skrócie – ENC. Niestety, rzecz działa jedynie w przypadku połączeń telefonicznych.

źródło: realme

realme postanowiło włożyć jeszcze jedną łyżkę dziegciu na dokładkę, ponieważ pudełko na słuchawki użytkownik naładuje tylko poprzez odchodzące do lamusa złącze microUSB. Należy jednak pamiętać, że w tej półce cenowej trzeba spodziewać się pewnych kompromisów – w tym przypadku trafiło na port ładowania i brak pełnej, aktywnej redukcji szumów. A jaka jest cena omawianych słuchawek?

realme Buds Q2 oficjalnie trafiły do sprzedaży 29 kwietnia w azjatyckim Pakistanie i są tam sprzedawane po 3 999 PKR (~96 złotych). Na razie nic nie wiadomo na temat ich potencjalnej dostępności na kontynencie europejskim. Do wyboru klienci mają dwie wersje kolorystyczne, widoczne na zdjęciach: czarną i niebieską.