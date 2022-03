Czas likwidować nieużywane numery telefonów. Orange będzie pobierać za nie opłaty

Orange zmienia cenniki ofert za usługi na kartę. Jeśli posiadamy kartę SIM, której od jakiegoś czasu nie używamy, operator może nałożyć na nas opłatę za utrzymanie numeru w sieci.

Reklama

Utrzymanie numeru w sieci kosztuje

Orange dołącza do operatorów, którzy obciążają klientów nieużywających przypisanych do nich numerów telefonów. Jak to działa? Otóż w wypadku nieaktywnych numerów telefonów, sieć nakłada na klientów opłatę za utrzymanie takiego numeru w sieci. Z podobnego rozwiązania korzysta już Play (w taryfie Play odNOWA) czy Plus (w Prosto na kartę).

Nieużywane karty SIM mogą zalegać w starych telefonach z szuflady

Zgodnie z najnowszymi zmianami w cennikach pomarańczowego operatora, Orange doda wkrótce nową usługę o nazwie Utrzymanie numeru w sieci. Przeznaczona jest ona dla użytkowników taryf Orange Free na kartę, Orange Yes, Orange POP i Zawsze bez limitu, Ekstra Numer, Orange IoT na kartę.

Reklama

Powyższa usługa jest bezpłatna, ale tylko w wypadku, gdy utrzymujemy aktywne konto. Jeśli jednak jest ono nieaktywne przez 31 dni, to klient zostaje obarczony opłatą w wysokości 5 złotych.

Jeśli w tym momencie na naszym koncie znajduje się mniej niż 5 złotych, zostanie ono wyzerowane. Opłata jest pobierana cyklicznie co 31 dni. W najgorszym scenariuszu, możemy stracić nawet znaczne środki zgromadzone na koncie, oczywiście jeśli pozwolilibyśmy „leżeć” numerowi wystarczająco długo. W taki sposób można stracić nawet 60 złotych w ciągu roku.

Co ważne, włączona promocja „Konto ważne rok” nie zwalnia z ponoszenia opłat za usługę Utrzymanie numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana z zablokowanych środków.

Jak uniknąć opłaty za utrzymanie numeru?

Na to sposoby są tylko dwa.

Pierwszy sposób: utrzymywać konto aktywne. Aktywność rozumiana jest jako wykonanie połączenia wychodzącego z wykorzystaniem minut/SMS/MMS/internetu lub zakupienie usługi dodanej, lub pakietu. Nie wydaje się to być zbyt obciążające.

Drugi sposób: zrezygnować z usług Orange. Jeśli numer na kartę i tak miałby być nieużywany, to nie powinno to stanowić większego problemu. Rezygnację możemy przekazać do dnia wejścia w życie zmian, a więc do 4 kwietnia 2022 roku.