Sony i Honda będą razem tworzyć samochody elektryczne

Wielokrotnie już wspomniałem, że elektryczna rewolucja może zmienić układ sił na rynku motoryzacyjnym, a także zaowocuje zupełnie nowymi markami i sojuszami. Potwierdza to nowe partnerstwo między Sony a Hondą.

Nowy samochód od twórców PlayStation

Jeszcze kilka lat temu, gdy najwięksi gracze na rynku motoryzacyjnym stawiali przede wszystkim na silniki spalinowe, nie pomyślałbym, że ewentualna współpraca Sony i Hondy przyczyni się do powstania nowego samochodu. Stawiałbym raczej na niewielkie i chwilowe partnerstwo, podobne do tego między Xiaomi a Mercedesem. Ewentualnie producent elektroniki dostarczyłyby zestaw głośników do nowego Civica lub innego modelu.

Cóż, świat motoryzacji zmienia się na naszych oczach i musimy być gotowi na współprace, które do niedawna mogłyby wydawać się co najwyżej eksperymentem. Obie firmy poinformowały, że stworzą strategiczny sojusz, którego celem jest rozwój nowej ery mobilności i usług mobilnych. Co więcej, powstanie nowa spółka joint venture, za pośrednictwem której obie firmy planują zaangażować się we wspólny rozwój i sprzedaż pojazdów elektrycznych.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym, utworzony sojusz ma na celu połączenie możliwości i wiedzy Hondy m.in. w zakresie rozwoju mobilności i technologii produkcji karoserii z doświadczeniem Sony w opracowywaniu i stosowaniu technologii obrazowania, wykrywania, telekomunikacji oraz sieci i rozrywki.

Na nowego elektryka musimy jeszcze trochę poczekać

Oczywiście od rozpoczęcia współpracy i utworzenia nowej spółki joint venture do premiery samochodu musi minąć trochę czasu. Zarówno Sony, jak i Honda, nie zamierzają się śpieszyć i w planach jest dostarczenie naprawdę dopracowanego produktu, który będzie mógł konkurować z najlepszymi w swoim segmencie.

Oczekuje się, że produkcją zajmie się przede wszystkim Honda, która jest już w posiadaniu fabryk i ma duże doświadczenie w dostarczaniu nowych samochodów. Natomiast wiedza firmy, która obecnie raczej nie kojarzy się mocno z rynkiem motoryzacyjnej, zostanie wykorzystana głównie do wprowadzenia nowoczesnej technologii w aucie.

Sprzedaż nowego samochodu, wyposażonego wyłącznie w napęd elektryczny, ma rozpocząć się w 2025 roku. Miejmy nadzieję, że finalny produkt będzie prezentował się równie atrakcyjnie jak prototypowy model Sony Vision-S.