Dwa smartfony za jednym zamachem w Plusie – drugi tylko za złotówkę!

Rozpoczęliśmy drugi tydzień lutego, więc nic dziwnego, że handlowcy zaczęli sprzedawać nowe oferty „dla dwojga” ze wzmożoną gorliwością. Tak jak w Plusie.

Prezent przy zakupie Samsunga w Plusie

Plus ruszył z nową ofertą abonamentową, dzięki której decydując się na ratalny zakup Samsunga Galaxy A52s, dostaniemy drugi telefon. Co prawda prezent nie jest szczególnie cenny, ale hej – dostać niemal za darmo kolejny smartfon, a nie dostać? Rachunek jest prosty.

Jaki model zostanie nam sprezentowany, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z oferty? Będzie to Samsung Galaxy A03s – idealny sprzęt, by podarować go komuś, z kim chcielibyśmy pozostawać w kontakcie.

Oczywiście są pewne warunki, jakie trzeba spełnić, by otrzymać drugi smartfon. Będzie on dostępny, jeśli:

skorzystamy z oferty ratalnej na Samsunga Galaxy A52s (np. 35 rat po 56 złotych miesięcznie)

oraz gdy wybierzemy abonament za min. 55 złotych miesięcznie.

W cenie abonamentu użytkownicy otrzymują pakiet 30 GB miesięcznie z dostępem do sieci 5G, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Dodatkowe benefity można zyskać, jeśli już korzystamy z jakiejś abonamentowej oferty Plusa. Dajmy na to, korzystając z programu smartDOM i dokupując kolejny abonament telefoniczny za 55 złotych miesięcznie, otrzymamy 25 złotych rabatu/mies. Wtedy koszt powyższego zobowiązania wyniesie tylko 30 złotych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Plusa.