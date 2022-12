Nowa oferta internetu domowego z dostępem do 5G w Plusie

Jeśli szukacie oferty internetu domowego, a niestety jesteście poza zasięgiem instalacji światłowodowej, to Plus ma dla Was ciekawą propozycję. Operator przygotował ofertę, dzięki której klienci będą mogli cieszyć się dostępem do internetu 5G. Jakie są szczegóły?

Plus oferuje najszybsze 5G w Polsce

Używany przez operatora slogan o „dostępie do najszybszej sieci 5G w Polsce” to nie tylko puste słowa, ponieważ w prędkości internetu mobilnego w najnowszej technologii, Plus zostawia konkurencję daleko w tyle i potwierdzają to wyniki najnowszego badania Speedtest.pl.

Wyniki Speedtest.pl za listopad 2022 (źródło: speedtest.pl)

W rankingu za listopad 2022 roku internet 5G Plusa uzyskał średnią prędkość pobierania z na poziomie 141,6 Mbit/s. Na drugim miejscu zestawienia znalazło się Play ze średnią prędkością pobierania 73,3 Mbit/s, czyli niemal dwukrotnie niższą niż królujący w rankingu operator. Kolejne miejsce w rankingu przypadło Orange (66 Mbit/s), a listopadowy ranking zamyka T-Mobile gdzie średnia prędkość pobierania w sieci 5G to 65,5 Mbit/s.

Z czego składa się zestaw od Plusa?

W skład zestawu, który umożliwi korzystanie z domowego internetu 5G wchodzi modem zewnętrzny ZTE MC889, a także router Wi-Fi ZTE T3000. Dzięki modemowi, który montowany jest na zewnątrz budynku, klienci zyskają dostęp do internetu w technologii 5G oraz LTE.

Operator podkreśla, że urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne i świetnie sprawdzi się w ograniczaniu wpływu przeszkód terenowych na zasięg internetu. Montaż modemu na zewnątrz budynku zwiększy moc odbieranego przez router sygnału, a tym samym poprawi osiągi internetu domowego.

źródło: Plus

Z kolei wchodzący w skład zestawu router zapewni użytkownikom sygnał w standardzie Wi-Fi 6. Operator deklaruje, że ZTE T3000 może zapewnić stabilne połączenie nawet dla 128 urządzeń jednocześnie. Dodatkowo router został wyposażony w moduł NFC, dzięki któremu wystarczy przyłożyć do niego smartfona by połączyć się z siecią bez konieczności podawania hasła.

Od kiedy obowiązuje oferta i ile trzeba za nią zapłacić?

Nowa oferta internetu domowego pojawi się w Plusie 28 grudnia 2022 roku. Operator poinformował, że internet domowy 5G będzie dostępny za 1 zł na start, na przykład w opcji 36 rat po 52,72 zł za urządzenie.

Z kolei taryfą internetu 5G polecaną przez Plusa jest abonament za 50 złotych miesięcznie, w którym klienci otrzymują pakiet 120 GB internetu. Trzeba przyznać, że jest to wartość wręcz śmieszna. Gospodarstwa domowe, zwłaszcza te, w których przebywa więcej osób, bardzo szybko wyczerpią ten limit.

Klienci, którzy zdecydują się na wybór abonamentu z internetem 5G otrzymają od operatora nawet 2 lata dostępu do platformy Disney+ w prezencie.