HONOR Pad V8 Pro debiutuje z wydajnym procesorem na pokładzie

Chociaż tablety nie są już tak popularne jak kiedyś, to niektórzy producenci wciąż ochoczo wypuszczają na rynek kolejne modele. Niedawno do tego grona dołączyło OPPO, a teraz inna chińska firma zaprezentowała swój nowy produkt w tej kategorii. Poznajcie HONOR Pad V8 Pro.

Czy „Pro” oznacza lepszy? HONOR dowodzi, że tak

Nowy tablet od producenta z „Państwa Środka” jest rozwinięciem wydanego w lipcu tego roku HONOR Pad V8. Można zastanawiać się, czy dopisek „Pro” w nazwie rzeczywiście oznacza, że nowy produkt jest lepszy. Okazuje się, że jak najbardziej.

HONOR Pad V8 Pro opiera swoje działanie o solidny procesor MediaTek Dimensity 8100, będący wyraźnie wydajniejszym układem od Snapdragona 680 zamontowanego w wersji tabletu bez dopisku „Pro” w nazwie. Pamięci operacyjnej jest w nim z kolei 8 GB lub 12 GB, zależnie od wybranego wariantu.

Wyświetlacz IPS LCD ma przekątną 12,1 cala i rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli. Co ciekawe, oferuje on częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz, a według producenta jest to pierwszy tablet na rynku z taką opcją. Ponadto ekran ten otrzymał certyfikację IMAX Enhanced.

Kamerka do selfie nie należy do najlepszych, gdyż brakuje jej autofokusa, a jej rozdzielczość to tylko 5 Mpix. Mimo wszystko tablet to nie urządzenie, w którym robienie zdjęć gra główną rolę, a przedni aparat często jest tylko dodatkiem.

HONOR w swoim nowym tablecie zapewnia od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma z kolei niemałą pojemność wynoszącą 10050 mAh. Naładować można go z kolei ładowarką o mocy 35 W.

Domyślnie zainstalowanym systemem jest Android 12 wraz z nakładką Magic UI 7.0. Dodatkowo urządzenie jest kompatybilne z magnetyczną klawiaturą i rysikiem Magic Pencil 3 marki HONOR.

Wygląd, który rzuca się w oczy

HONOR Pad V8 Pro jest urządzeniem, które wygląda bardzo podobnie do swojego tańszego brata, ale mimo to zdecydowanie przykuwa wzrok. Tylna powierzchnia może być kompletnie płaska w kolorze niebieskim lub szarym, albo lekko chropowata dzięki fakturze przypominającej w dotyku skórę o pomarańczowej barwie. W drugim przypadku krawędzie są dodatkowo złote, zamiast w kolorze plecków.

W jednym z rogów ulokowana została owalna wyspa z pojedynczym aparatem o rozdzielczości 13 Mpix i przysłonie f/2.0 oraz umieszczoną tuż pod nim lampą błyskową. Wygląda ona naprawdę estetycznie i dodaje uroku urządzeniu. Na pochwałę zasługują też stosunkowo wąskie ramki dookoła ekranu.

Dostępność i cena

Nowy tablet chińskiego producenta zadebiutował w Chinach i jego cena wynosi tam 2599 juanów (~1600 złotych) za słabszy wariant i 3299 juanów (~2100 złotych) za ten najlepszy. Obecnie dostępny jest on w przedsprzedaży.

Nie wiadomo natomiast czy HONOR Pad V8 Pro będzie dostępny poza Państwem Środka, a także czy trafi on do Polski.