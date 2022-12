Nowa opaska HONOR. Jak bardzo zmieniła się względem poprzedniczki?

Nieubłaganie zbliżamy się do końca grudnia i producenci smart-urządzeń, prezentują swoje ostatnie sprzęty na 2023 rok. Należy do nich była submarka Huawei.

Premiera HONOR Band 7

Choć formalnie HONOR nie jest marką Huawei od 2020 roku, podobieństwa niektórych urządzeń obu firm są nie do pominięcia. Zaprezentowana obok smartfona 80 GT oraz tabletu Pad V8 Pro smart opaska HONOR Band 7 „mocno inspiruje się” modelem Huawei Band 7.

To, co na pierwszy rzut oka wyróżnia urządzenie HONORA, to kolorystyka. Huawei Band 7 dostępny jest w czterech jednolitych kolorach, zaś w wydaniu HONORA mamy opaskę oraz obudowę w kolorze czarnym, różowym, oraz dwukolorowym tj. korpus jest szary, a pasek dzieli się na dwa kolory – kremowy i zielony.

Zajmijmy się jednak w całości nową opaską. W smartbandzie znalazło się miejsce na 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED chroniony przez zakrzywione szkło 2,5D. Uwzględniając kategorię cenową i konkurencję, to jest to branżowy standard na ten moment.

Źródło: HONOR

Od Band 7 użytkownik może oczekiwać m.in. pulsoksymetru, pomiaru tętna oraz snu. Co się tyczy najważniejszej kwestii w opasce sportowej, „siódemka” oferuje ponad 96 trybów sportowych.

Źródło: HONOR

Tyci kroczek do przodu

Bateria Band 7 powinna wystarczyć na dwa tygodnie nieprzerwanej, normalnej pracy lub 10 dni, jeżeli planuje używać opaski bardziej intensywnie. Całość łączy się dzięki Bluetooth 5.2, wspiera płatności zbliżeniowe, zdalną obsługę aparatu w telefonie czy sterowanie muzyką. Na papierze wygląda więc na to, że pomiędzy poprzednią wersją opaski z 2021 roku a obecną nie zaszły żadne większe zmiany.

HONOR Band 7 jest już dostępny w przedsprzedaży w Chinach. Jeżeli ktoś zdecyduje się na wcześniejszy zakup, może liczyć na obniżkę ceny do 199 juanów (~125 złotych). Po 6 stycznia, na który zaplanowano rozpoczęcie sprzedaży urządzenia, cena wzrośnie do 249 juanów (~150 złotych).