Uwaga, będzie drożej w ofertach w Plus na kartę! Lepiej wiedzieć o tych zmianach w cennikach i nowej opłacie

Niestety, mamy złe wieści dla osób, które korzystają z oferty Plus na kartę. Operator podniesie ceny za usługi w wielu różnych taryfach i wprowadzi dodatkową opłatę.

W ostatnim czasie Plus zrobił kilka ukłonów w stronę użytkowników taryf na kartę: pod koniec września udostępnił klientom możliwość korzystania z technologii 5G, wprowadził promocyjny pakiet 120 GB za 15 złotych, a także promocję, pozwalającą przedłużyć ważność konta za (mniejszą lub większą) opłatą. Teraz mamy jednak złe wieści dla korzystających z ofertę Plus na kartę – operator podniesie ceny i wprowadzi nową opłatę w wielu różnych taryfach.

Podwyżki cen w Plus na kartę

Zmiany w cennikach i regulaminach wejdą w życie w trzech etapach. W pierwszej kolejności, już od 21 grudnia 2020 roku, usunięty zostanie bonus w wysokości 15% lub 15 złotych do doładowań kwotą od 100 złotych do 149 złotych oraz bonus w kwocie 30 złotych do doładowania za 150 złotych. Dotyczy to taryf, w których do tej pory był on dostępny.

Z kolei w przypadku taryfy Prosto na kartę zniknie zapis, mówiący o tym, że jeśli użytkownik doładuje konto w ciągu 30 dni od dnia utraty jego ważności, operator przywróci mu anulowaną ważność konta.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone 1 stycznia 2021 roku. W przeciwieństwie do pozostałych, będą one korzystne dla klientów, ponieważ zapłacą oni mniejsze, dodatkowe opłaty, pobierane w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie – w przypadku wiadomości MMS będzie to 17 groszy za 10 wysłanych wiadomości, zaś internetu 17,13 złotych za każdy GB transmisji danych.

Już tydzień później, 8 stycznia 2021 roku, klienci powinni przygotować się na podwyżki cen za minutę połączenia, wysłane wiadomości SMS i MMS oraz 1 MB transmisji danych. W pierwszym przypadku opłata zostanie podniesiona do 35 groszy za minutę, w drugim do 20 groszy za SMS, w trzecim do 40 groszy za MMS, a w czwartym do 20 groszy za 1 MB. Nie dotyczy to jednak taryfy Prosto na kartę – w jej przypadku za każdą ww. aktywność użytkownik zapłaci 29 groszy (aktualnie jest to 19 groszy).

fot. Pixabay

Nowa opłata w Plus na kartę

To jednak jeszcze nie koniec, bo od 14 września 2021 roku Plus wprowadzi dodatkową opłatę w taryfach Plus na kartę za brak aktywności. Użytkownik zapłaci 3 złote, jeśli przez 30 dni nie wykona żadnej aktywności.

Jak podaje operator, przez aktywność należy rozumieć aktywności w postaci:

wykorzystania wartości konta, w tym zakupu usług/pakietów/promocji,

doładowania konta,

skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub internetu.

Szczegółowy wykaz zmian dla każdej taryfy Plus na kartę można zaleźć na specjalnie przygotowanej przez Plusa stronie internetowej (aczkolwiek o najważniejszych przeczytaliście już w niniejszym artykule).

Te wiadomości mogą Cię zainteresować: