Plus: już nie trzeba doładowywać konta, żeby przedłużyć jego ważność. Jest inny sposób

Oferty na kartę mają to do siebie, że zgromadzone na koncie klienta środki nie są ważne bezterminowo (za wyjątkiem Play odNOWA). Plus zdecydował się na wprowadzenie możliwości przedłużenia ich ważności bez konieczności doładowywania go.

Oferta na kartę nierzadko jest lepsza niż abonament

Oferty pre-paid dla wielu osób są lepszą opcją niż abonament. Nierzadko można bowiem dostać bogatszy pakiet w podobnej (lub nawet niższej) cenie. Kolejną zaletą jest większa kontrola wydatków – jeśli ktoś widzi, ile ma pieniędzy na koncie, łatwiej mu nimi odpowiednio gospodarować.

Nie jest jednak tak, że oferta na kartę jest bezapelacyjnie lepsza od abonamentu. W jej przypadku trzeba bowiem nie tylko zapewnić wystarczające środki na koncie, ale też – a może nawet przede wszystkim – pamiętać, aby utrzymać ich ważność, żeby nie przepadły.

Plus na kartę: przedłużenie ważności konta bez doładowania

Wielu użytkowników oferty Plus na kartę z pewnością boryka się z problemem, że ma na koncie sporo pieniędzy, ale jego ważność zbliża się ku końcowi, więc musi ponownie je doładować, aby nie przepadły.

Operator postanowił więc przygotować promocję „Ważne konto”, dzięki czemu problem ten odejdzie w niepamięć. Od teraz (do odwołania) klienci mogą przedłużyć ważność konta bez konieczności doładowywania go.

Klienci, którym kończy się ważność konta, ale nie chcą go ponownie doładowywać, ponieważ mają wystarczająco dużo środków na nim, mogą przedłużyć ją w inny sposób, a mianowicie poświęcić na to część zachomikowanych pieniędzy.

Od teraz klienci mogą przedłużyć ważność konta o 10 lub 30 dni za – odpowiednio – 5 złotych lub 15 złotych. Aby skorzystać z pierwszej opcji, należy wysłać SMS o treści 10 na numer 80009, zaś w przypadku drugiej wysłać SMS o treści 30 pod ten sam numer.

Przedłużenie ważności konta liczone będzie od bieżącej daty końca okresu ważności dla usług wychodzących, a realizacja zlecenia zostanie potwierdzona wiadomością SMS. Termin ważności konta można sprawdzić, wpisując na telefonie *100# i zatwierdzając zieloną słuchawką.

Plus wciąż nie zwraca pieniędzy po wygaśnięciu ważności konta

Jakiś czas temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się tym, że operatorzy nie zwracają klientom pieniędzy, które utracili z konta, bo skończyła się ich ważność. UOKiK nałożył za to bardzo wysoką karę na Plusa, lecz ten wciąż nie zmienił stosowanych praktyk – złożył odwołanie, ponieważ nie zgadza się z wydaną decyzją.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku T-Mobile i Play – ci operatorzy (po podobnej interwencji UOKiK) postanowili zmienić swoje zachowanie oraz zapisy w regulaminach i zwracają klientom utracone pieniądze.

Promocja „Ważne konto” jest więc ukłonem w stronę użytkowników ofert na kartę, jednak wciąż nie rozwiązuje wszystkich problemów. Dopiero czas pokaże, czy operator ostatecznie „zmięknie” i pójdzie tą samą drogą, co konkurencja.

