Play woli uniknąć kary i znosi dodatkowe opłaty za połączenie z Biurem Obsługi Klienta

Play zlitował się nad klientami, którzy chcieliby załatwić jakąś sprawę za pośrednictwem połączenia z BOK. Teraz nie będzie trzeba dodatkowo płacić za rozmowę z konsultantem.

Play boi się ingerencji UOKiK?

Do tej pory Play nie przejmował się specjalnie tym, że klienci sieci płacą zawsze płaską stawkę za każdym razem, gdy połączą się z Biurem Obsługi Klienta. Użytkownik szukający pomocy w ten sposób za musiał liczyć się z tym, że pierwsze kilka minut połączenia zawsze kosztowało 0,29 gr/min. Ogólny koszt miał nie przekraczać jednak nigdy 1,99 zł, nawet jeśli rozmawialiśmy dość długo.

Problem leżał w tym, że opłaty były naliczane nawet wtedy, gdy w naszej taryfie korzystaliśmy z darmowych minut do wszystkich sieci. Moglibyśmy mieć ich nawet milion, a i tak Fioletowi przedstawiliby nam na rachunku osobną opłatę za pogawędkę z botem/konsultantem w telefonicznym Biurze Obsługi Klienta.

Ponieważ jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął bliżej przyglądać się sieci Orange za bardzo podobne praktyki, ktoś w Play najwyraźniej stwierdził, że nie warto czekać, aż sieć zostanie przyparta do muru decyzją prezesa UOKiK.

Połączenie z BOK bez dodatkowych opłat

Play poinformował na swoim blogu, że od 1 stycznia 2023 roku znosi dodatkowe opłaty za połączenia z Obsługą Klienta. Dotyczy to nie tylko klientów Play, ale także Virgin MOBILE, Red Bull MOBILE oraz Fakt Mobile.

Stawka za minutę połączenia będzie wynosiła tyle, ile w cenniku danej oferty kosztuje minuta połączenia krajowego z numerem komórkowym w sieci Play. Oznacza to, że jeśli w naszej ofercie mamy nielimitowane połączenia do Play, to za telefon do BOK nie zapłacimy nic.

Jak informuje Play,

W niektórych ofertach dodatkowo ograniczamy koszt, który poniesiesz za połączenie do Obsługi Klienta, do wysokości poprzednio obowiązującej opłaty – za minutę takiego połączenia oraz do łącznej kwoty za czas połączenia.

Komunikat nie precyzuje jednak, o które oferty chodzi. Najpewniej wkrótce będziemy mogli zgromadzić bardziej precyzyjne informacje ze zaktualizowanych cenników na 1 stycznia 2023 roku.