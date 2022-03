Na to czekałem! In Sound Mind za darmo w Epic Games Store

Miłośnicy horrorów radujcie się! Epic Games Store udostępnił za darmo kolejną grę, którą jest niezależny horror In Sound Mind – tytuł, który zdecydowanie warto ograć, jeśli gustujecie w mocnych, emocjonujących historiach. Oferta jest jednak ograniczona czasowo, więc – jak zawsze – musicie się śpieszyć.

Reklama

Epic Games Store moim małym królestwem

„Za darmo – w tych słowach jest kolor nieba” – tak z pewnością śpiewałby Piotr Szczepanik, gdyby sam polował na darmowe gry. Nie ma bowiem w języku elfów, krasnoludów czy ludzi słów, które w równym stopniu mogłyby rozpalić serca i puste portfele milionów graczy.

Cieszy mnie, że Epic nie zaprzestaje swojej polityki, a po rewelacyjnym Cities: Skylines z zeszłego tygodnia, zdecydował się wrzucić na ruszt In Sound Mind. Oczywiście czas na odebranie gry jest ograniczony. Możemy to zrobić do 24 marca 2022 roku, do godziny 16:00 – wtedy też w Epic Games Store udostępniona zostanie kolejna gra, tj. DEMON’S TILT. Wróćmy jednak do tematu, czyli gry In Sound Mind.

Co można powiedzieć o In Sound Mind?

Mamy tutaj pierwszoosobowy horror psychologiczny. Pewnego dnia nasz bohater budzi się w dziwacznym miejscu, a konkretniej – w tajemniczym, opuszczonym budynku. Kaca jednak nie ma, a o porannej jajecznicy i kawusi na tarasie będzie mógł tylko pomarzyć. Okaże się bowiem, że obiekt ten skrywa pewien mroczny sekret.

W trakcie zabawy eksplorujemy kolejne lokacje, rozwiązujemy zagadki, walczymy z przeciwnikami i poznajemy fabułę. Nasz bohater zaczyna doznawać wizji, które pomagają mu zrozumieć, gdzie się tak naprawdę znajduje. Stopniowo powracają do niego również wspomnienia. Tajemniczy budynek okazuje się miejscem, w którym dawniej prowadzono raczej niezbyt przyjemne eksperymenty medyczne. Gra oferuje ciekawą, mroczną grafikę i klimatyczny soundtrack.

In Sound Mind to niezależny i mały tytuł. Premiera gry miała miejsce w 2021 roku na PC, PS4, PS5 i XSX. W 2022 zadebiutuje ona także na Nintendo Switch. Warto też dodać, że produkcja (niestety) nie oferuje polskiej wersji językowej.