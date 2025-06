Dodatkowy eSIM w Plusie za 10 złotych. To nie koniec nowości

Plus oferuje eSIM nie od dzisiaj, ale właśnie dzisiaj zdecydował się dać klientom możliwość, na jaką wielu z nich czekało. To jednak nie koniec nowości u tego operatora.

Dodatkowa karta eSIM z tym samym numerem w Plusie – cena

Plus oferuje eSIM od sierpnia 2011 roku, a od maja 2023 roku Plus umożliwia korzystanie z eSIM również na smartwatchach. Wirtualna karta SIM dostępna jest dla klientów ofert abonamentowych, na kartę i MIX, także w taryfach wyłącznie internetowych.

Dotychczas jednak klient musiał wybrać, czy chce korzystać z plastikowej karty SIM, czy z eSIM – nie dało się używać obu jednocześnie, na przykład jednej na smartfonie, a drugiej na smartwatchu. To się właśnie zmieniło.

Dziś Plus ogłosił bowiem, że klienci od teraz mogą aktywować eSIM z tym samym numerem nawet na pięciu różnych urządzeniach. Usługa ta nie jest jednak bezpłatna – kosztuje 10 złotych miesięcznie bez względu na liczbę aktywowanych kart eSIM. Wirtualną kartę SIM z tym samym numerem telefonu można aktywować za pośrednictwem serwisu internetowego iPlus oraz w stacjonarnym salonie sprzedaży operatora.

Przy okazji warto wspomnieć, że technologia eSIM dziś jest powszechnie dostępna w Polsce – oferują ją Orange, Plus, Play i T-Mobile (w tym w swoich submarkach) oraz operatorzy wirtualni, w tym Otvarta i Mobile Vikings. Możliwość aktywowania numeru na większej liczbie kart nie jest jednak już tak powszechna – do tej pory MultiSIM oferowali tylko Orange, Play i T-Mobile. Plus dołącza do tego grona jako ostatni z Wielkiej Czwórki.

Ochrona Internetu w Plusie – cena, pakiety

Równocześnie operator oferuje od dziś trzy nowe warianty usługi Ochrona Internetu:

Pakiet Standard od 5 złotych miesięcznie,

Pakiet Premium od 10 złotych miesięcznie,

Pakiet Ultra od 15 złotych miesięcznie.

Użytkownik każdego pakietu ma zapewnioną usługę blokady stron, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie oraz jest chroniony przed atakami phishingowymi i próbami kradzieży danych. Klienci pakietów Premium i Ultra dodatkowo mogą liczyć na pełną ochronę urządzeń i monitoring ID pod względem ewentualnego wycieku loginów, haseł lub innych wrażliwych danych do dark webu, a także korzystać ze Skarbca do przechowywania i generowania silnych haseł. Ponadto oba pakiety zawierają mechanizmy, które chronią dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie.

Pakiet Premium zapewnia ochronę dla 3 urządzeń i 3 adresów e-mail, a Ultra dla 5 urządzeń i 5 adresów e-mail. Ten ostatni gwarantuje dodatkowo możliwość skorzystania z pomocy Cyber Doradcy w „sytuacjach kryzysowych”.