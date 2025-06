Samsung otwiera nowy rozdział. Nie wierzę w to, co czytam

Samsung postanowił otworzyć nowy rozdział w swojej historii. OK, fajnie, ale Koreańczycy zapowiedzieli go w taki sposób, że mimowolnie się zaśmiałem.

Nowy rozdział w historii smartfonów Samsunga

W newsroomie Samsunga opublikowano nowy artykuł, który zatytułowano Meet the Next Chapter of Ultra, co można przetłumaczyć na Poznaj nowy rozdział Ultra. Widać tu nawiązanie do serii Galaxy S Ultra, w skład której wchodzą najlepsze flagowce o klasycznej budowie.

Koreańczycy rozpoczęli swój wywód od twierdzenia, że od lat Samsung wysłuchuje próśb użytkowników o większe ekrany, lepsze aparaty oraz nowe sposoby łączenia się i tworzenia. Klienci mają też konkretne oczekiwania – Ultra-doświadczenie, które wykracza poza prostą listę ulepszonych funkcji w mniejszej i bardziej przenośnej formie.

To dość… butne stwierdzenia, ponieważ Samsung od lat krytykowany jest za wprowadzanie niewielkich zmian z generacji na generację, podczas gdy wielu użytkowników oczekiwałoby większego kroku naprzód co roku. Nie można powiedzieć, że jest całkowicie głuchy na głosy klientów, ale też trudno stwierdzić, aby każdy nowy smartfon diametralnie różnił się od poprzedniego.

Co przyniesie nowy rozdział „Ultra”?

Koreańczycy informują, że kolejnym rozdziałem w historii Galaxy będzie stworzenie doświadczenia, które płynnie połączy w sobie sztukę i inżynierię, aby podnieść poziom codziennych interakcji.

W praktyce oznacza to, że firma z Korei Południowej zamierza wprowadzić na rynek pierwszy składany smartfon z dopiskiem „Ultra”, o którym mówiło się od dawna. Z zapowiedzi nie wynika jednak, aby był to podwójnie składany model, który Samsung również ma dodać do swojej oferty w 2025 roku.

Niedawno pojawiły się informacje, że Koreańczycy tworzą supersmukły składany smartfon, który będzie miał tylko 3,9 mm po rozłożeniu i 8,9 mm po złożeniu, a przy tym wciąż na jego pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 4400 mAh. Bardzo możliwe, że okaże się nim właśnie Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra.

Oficjalnej premiery nowej generacji składanych smartfonów firmy z Korei Południowej spodziewamy się latem. Samsung potwierdził, że jako pierwsze zaoferują one fabrycznie zainstalowany system Android 16 z nakładką One UI 8.