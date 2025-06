Bez kabli i wcale nie tak drogo. Nowe słuchawki SteelSeries

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless to najnowsze słuchawki bezprzewodowe w ofecie tego producenta. Są, naturalnie, kierowane do graczy, a konkretnie do tych, którzy lubią mieć zawsze wszystko pod kontrolą.

Bezprzewodowe słuchawki gamingowe SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless to słuchawki bezprzewodowe dla graczy. Zarówno aspirujących e-sportowców, jak i kanapowych miłośników elektronicznej rozrywki. Można je podłączyć do peceta, ale też wybranej konsoli z rodziny PlayStation, Xbox czy Nintendo Switch.

SteelSeries Actis Nova 3 Wireless (fot. SteelSeries)

Połączenie uzyskać można zarówno przez Bluetooth 5.3, jak i fale radiowe w paśmie 2,4 GHz, a wciskając przycisk zasilania szybko przełączycie się między jednym a drugim. Co ciekawe, dla obu trybów można ustawić osobne profile EQ. Jeśli zaś chodzi o czas działania, to jest w stanie przekroczyć 40 godzin, a 15-minutowe ładowanie zapewni zapas energii, wystarczający na 9 godzin odtwarzania dźwięku z gry.

Urządzenie bazuje na autorskich przetwornikach, które mają zapewniać dynamiczny bas i unikalne, szczegółowe brzmienie, jak zachwala producent. Zwraca on również uwagę na system dźwięku przestrzennego, który dobrze ma się sprawdzać podczas rozgrywki.

Słuchawki zapewniają kontrolę brzmienia w czasie rzeczywistym. Poszczególne ustawienia można zmieniać nawet podczas rozgrywki, bez opuszczania gry. Pozwala na to mobilna aplikacja Arctis App, dostępna na systemy Android i iOS.

SteelSeries Actis Nova 3 Wireless (fot. SteelSeries)

Inżynierowie SteelSeries postarali się również o mikrofon ClearCast 2.X, mogący pochwalić się jakością 32 kHz/16-bit. Dzięki niemu komunikacja podczas rozgrywki wieloosobowej powinna odbywać się w maksymalnie komfortowych warunkach.

A skoro już o komforcie mowa, to wspomnę od razu, że całość wieńczy elastyczna konstrukcja z podwójnie zawieszonymi ramionami i zdejmowanymi poduszkami z pianki memory foam. Waga zaś wynosi jedynie 260 gramów.

Ile kosztują słuchawki SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless? Cena

Słuchawki SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless są już dostępne w sprzedaży. Do wyboru macie czarną, białą, morską i lawendową wersję kolorystyczną. Cena w Polsce wynosi 469,99 złotych. Jestem ciekawy ich porównania z podobnie wycenionymi modelami Turtle Beach Stealth 600 i Corsair HS65 V2.

SteelSeries Actis Nova 3 Wireless (fot. SteelSeries)

W momencie publikacji tego tekstu ceny w poszczególnych sklepach jednak mocno się różnią. Na przykład w RTV Euro AGD da się kupić te słuchawki już za 399 złotych, w Media Markt za 449,99 złotych, a Media Expert sprzedaje je za 479,99 złotych.