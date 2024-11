Plus przecenia smartfony na Black Week. Sprawdźmy, co warto kupić

Plus nieco przedwcześnie wystartował z promocją na Black Week. Jeśli polujesz na okazje, to jednak nie będziesz raczej mieć mu tego za złe. W ramach akcji obniżył ceny wybranych smartfonów i smartwatchy – zarówno w abonamencie, jak i bez niego. Dodatkowo nie musisz płacić wszystkiego od razu, bo zakup możesz rozłożyć na 12 rat 0%. Sprawdziliśmy, czy warto w ogóle zainteresować się tą ofertą zielonego operatora.

Tanie smartfony jeszcze taniej z okazji Black Week w Plusie

Black Week w Plusie to niezła okazja, by sprawić sobie całkiem dobry i tani smartfon. Konkretnie sporej obniżki cenowej doczekał się model Realme 12X 5G z 6 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki. Podczas gdy u konkurencji trzeba za niego zapłacić 749-799 złotych, Zieloni sprzedają go teraz za niespełna 599 złotych. Niedawno przetestował go nasz Kacper, a z jego wnioskami możesz zapoznać się poniżej:

O kilka stówek obniżone zostały także ceny smartfonów Oppo Reno 12 5G oraz Oppo Reno 12 F 5G, który jest nieco uboższym bratem tego pierwszego. Podstawowa Dwunastka jest wyposażona w procesor MediaTek Dimensity 7300, 12 GB RAM i akumulator 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 80 W i kosztuje w Plusie 1499 złotych.

Model z literką F natomiast jest o 500 złotych tańszy, ale ma nieco słabszy procesor (Dimensity 6300) i 8 GB RAM, a ładowanie jest ograniczone do 45 W. Jeden i drugi stanowi jednak całkiem niezłą opcję dla osób, które szukają uniwersalnego, stosunkowo niedrogiego, a przy tym przyzwoicie działającego urządzenia na co dzień.

Oppo Reno 12 5G po lewej i Reno 12 F 5G po prawej (fot. Oppo)

Pozostałe smartfony, takie jak Motorola Edge 50 Neo 5G, Realme GT 6 5G czy Samsung Galaxy A55 5G dostępne są w cenach zbliżonych do tych, jakie obowiązują w elektromarketach. Może więc nie zaoszczędzisz, ale też nie przepłacisz, a równocześnie możesz załapać się na raty 0% i jakąś atrakcyjną ofertę abonamentową.

Dodatkowo w ramach promocji Black Week obniżone zostały także ceny dwóch smartwatchy: Huawei Watch GT 4 41 mm Elegant możesz kupić za ~999 złotych, a Huawei Watch GT 4 46 mm Active – za 719 złotych.

Huawei Watch GT 4 (fot. Huawei)

Tymczasem podsumujmy…

Promocja Black Week w Plusie. Co i za ile można kupić?

Lista przecenionych urządzeń przedstawia się następująco:

smartwatche: Huawei Watch GT 4 41 mm Elegant za ~999 złotych (w innych sklepach za ~1199 złotych), Huawei Watch GT 4 46 mm Active za ~719 złotych (w innych sklepach za ~999 złotych),

smartfony: Motorola Edge 40 Neo 5G 12/256 GB za ~1149 złotych (w innych sklepach za ~1199 złotych), Motorola Edge 50 Neo 5G 12/512 GB za ~1979 złotych (w innych sklepach za ~1999 złotych), Oppo Reno 12 5G 12/256 GB za ~1499 złotych (w innych sklepach za ~1699 złotych), Oppo Reno 12 F 5G 8/256 GB za ~999 złotych (w innych sklepach za ~1219 złotych), Realme 12 Pro+ 5G 12/512 GB za ~1999 złotych (tak samo jak w innych sklepach), Realme 12X 5G 6/128 GB za ~599 złotych (w innych sklepach za ~749-799 złotych), Realme GT 6 5G 16/512 GB za ~2999 złotych (w innych sklepach za 3099 złotych), Samsung Galaxy A55 5G 8/128 GB za ~1499 złotych (tak samo jak w innych sklepach).



Z oferty można skorzystać zarówno w internetowym sklepie Plusa (to link afiliacyjny, korzystając z niego wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!), jak i w salonach stacjonarnych, a akcja potrwa do wyczerpania zapasów.