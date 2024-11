Google Home zyskuje nowe funkcje. Gemini pomoże w zarządzaniu inteligentnym domem

Technologiczny gigant zaanonsował nowe funkcje, jakie mają trafić do Google Home. Większość z nich opiera się o asystenta sztucznej inteligencji Gemini. Jakie nowości przygotowano dla użytkowników?

AI Google już pomaga w codziennych zadaniach

Sztuczna inteligencja stworzona przez technologicznego giganta z Mountain View dotarła już do wielu narzędzi. Gemini od pewnego czasu może już sterować urządzeniami z kategorii Smart Home, nieco spychając na bok Asystenta Google. Jeśli uczestniczysz w Publicznej wersji przedpremierowej, możesz bezpośrednio w aplikacji chatbota poprosić np. o włączenie lub wyłączenie Twojej inteligentnej żarówki.

Gemini jest też pomocny w tworzeniu notatek i list czy zapisywaniu wydarzeń w Kalendarzu. Teraz przedsiębiorstwo ogłosiło, że AI trafia do kilku kolejnych funkcji w aplikacji Google Home, w którym możemy zarządzać naszym inteligentnym domem.

Gemini obsłuży nowe funkcje w Google Home

Technologiczny gigant zapowiedział nowe opcje dla inteligentnych kamer Nest, które mają nie tylko rozpoznawać ludzi, paczki czy wykrywać ruch, ale także rozumieć, co się dzieje na podglądzie oraz – z pomocą sztucznej inteligencji – wygenerować szczegółowe opisy wydarzeń. Co więcej, użytkownik, który zyska dostęp do nowych funkcji, będzie mógł również przeszukiwać historię ujęć i zadawać Gemini proste pytania, np. „Czy był dzisiaj samochód kurierski?”. Niestety, z tych opcji (przynajmniej na początku) będą mogli korzystać wybrani użytkownicy Nest Aware Plus z USA, wyłącznie w języku angielskim.

Gemini wygeneruje opisy nagrań z kamer Nest w Google Home Tworzenie automatyzacji i rutyn z asystentem Gemini (źródło: Google)

Przedsiębiorstwo zapowiada też funkcję o nazwie „Help Me Create”, czyli „Pomóż mi stworzyć”. Dzięki niej bezpośrednio w Google Home przy udziale Gemini będzie możliwe tworzenie automatyzacji i rutyn. Użytkownik, używając języka naturalnego, powie asystentowi AI, jakiej sekwencji działań oczekuje. Sztuczna inteligencja zaproponuje także własne sugestie automatyzacji w oparciu o powtarzane przez użytkownika czynności. Opcja ta również w pierwszej kolejności trafi w ręce niewielkiej grupy subskrybentów Nest Aware Plus, uczestniczących w Publicznej wersji przedpremierowej.

Google w komunikacie wspomina również o aktualizacjach zegarków Pixel Watch – posiadacze trzeciego wydania będą mogli przeglądać nagrania z wybranych kamer Nest Cam i dzwonków Nest Doorbell, a także prowadzić rozmowy z osobami stojącymi pod drzwiami.

Podgląd z kamer Nest i możliwość rozmowy za pośrednictwem wybranych urządzeń Pixel Watch Wygaszacz ekranu z kafelkami do sterowania urządzeniami smart w Google Home (źródło: Google)

Podobna funkcja podglądu z kamer i prowadzenia rozmowy z gośćmi pojawi się też na urządzeniu Pixel Tablet – opcja zostanie udostępniona uczestnikom Publicznej wersji przedpremierowej. Tablet otrzyma również wygaszacz ekranu z łatwym dostępem do urządzeń typu smart. Z funkcji zarządzania inteligentnym domem można także skorzystać na wybranych telewizorach z Google TV – domownicy mogą bezpośrednio na dużym ekranie sprawdzać podgląd z kamer na żywo bez potrzeby zatrzymywania oglądanych filmów czy seriali.