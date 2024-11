Chiński producent odpuszcza sobie składane smartfony

Samsung był pierwszym producentem, który wprowadził na rynek składany smartfon. Przez chwilę siłą rzeczy był więc królem tego segmentu, ale z czasem spoczął na laurach i – przynajmniej pod kątem innowacyjności – dał się prześcignąć chińskim rywalom. Producenci z Państwa Środka nierzadko serwują smuklejsze, tańsze i lepiej wyposażone składaki. Wygląda jednak na to, że nie zawsze cieszą się one większą popularnością.

Chiński producent odpuszcza składane smartfony

Regularnie powracają pogłoski, że co najmniej jeden chiński producent, który jest już obecny na rynku składanych smartfonów, zdecydował się zmodyfikować wewnętrzną strategię i wycofać z tego segmentu. Źródła nie podają, który konkretnie, ale najbardziej prawdopodobnymi kandydatami są Oppo i Vivo.

Raczej nie Honor, dla którego magiczne modele z literką V wydają się oczkiem w głowie. Podobnie ma się sprawa z Motorolą i jej Razrami. O kapitulację nie należy też posądzać firmy Xiaomi, która sprzedała ponoć ponad 100 tys. sztuk modelu Mix Fold 4, a Mix Flip (dostępny już w Polsce!) został wyprodukowany w blisko 0,5 mln egzemplarzy. Na pewno nie chodzi także o Huawei, który – obok Samsunga – jest jednym z niewielu, którzy notują faktyczne zyski ze sprzedaży składaków.

Najprawdopodobniej to właśnie Oppo lub Vivo zrezygnuje z tworzenia kolejnych składanych smartfonów. Oprócz któregoś z tych producentów, opracowanie składaków zawiesił też ponoć Transsion, a więc koncern, w którego skład wchodzą takie marki, jak Infinix, Tecno czy Itel. Przynajmniej takie głosy dochodzą z Chin.

Składane smartfony? To kosztuje za dużo

Produkcja tak innowacyjnych urządzeń, jakimi bez wątpienia są składane smartfony, generuje spore koszty i dla wielu chińskich marek może być po prostu nieopłacalna na dłuższą metę. Szczególnie jeśli nie są w stanie zaoferować takiej jakości jak produkty gigantów, a równocześnie obniżyć ceny do takiego poziomu, by mogły konkurować w tym aspekcie.

I aby zamknąć to wszystko klamrą, wracamy do Samsunga. Koreański producent niedawno zaprezentował model Galaxy Z Fold Special Edition, będący jego najsmuklejszym składakiem. Plany zakładają ponoć dalszy rozwój i wprowadzanie kolejnych takich urządzeń – w przyszłym roku mają to być przede wszystkim: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 oraz Galaxy Z Flip FE, stanowiący propozycję za nieco mniejsze pieniądze.