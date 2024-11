Przyczyną problemów Samsunga jest… koreańskie prawo

Samsung to moloch, a przedsiębiorstwa tych rozmiarów zawsze borykają się z jakimiś problemami. Koreańczykom sen z powiek spędzają m.in. kłopoty związane z półprzewodnikami, w tym procesorami Exynos. W tym przypadku za winnego pracownicy firmy uznają… koreańskie prawo.

Zbyt krótki czas pracy powodem problemów Samsunga

Według starszego inżyniera z zespołu, pracującego nad nowymi procesorami, zbyt krótki czas pracy, dozwolony przez koreańskie prawo, jest powodem, przez który Samsung w tym obszarze pozostaje w tyle. Żali się on, że w ostatnich latach wielokrotnie musiał opuścić firmę i pójść do domu przed ukończeniem swojej pracy.

Koreańskie prawo, w przeciwieństwie do polskiego, dopuszcza jednak pracę aż 52 godziny tygodniowo, więc Koreańczycy mogą pracować nawet 12 godzin więcej niż mieszkańcy Polski. Mimo to wciąż nie są w stanie zachować harmonogramu, przez co zostają w tyle za konkurencją. Niektórzy „kluczowi pracownicy” – jak nazywa ich przywoływany starszy inżynier – w związku z tym czasami pracują „po godzinach”, ale przepracowane przez nich nadgodziny nie są rejestrowane przez firmę.

fot. Samsung

Problemem nie jest jednak wyłącznie zbyt krótki czas pracy, dozwolony przez koreańskie prawo, ale też mniejsza liczba pracowników. Zespół, odpowiedzialny za prace nad procesorami, podobno jest od 10 do nawet 20 razy mniejszy niż zespoły pracujące dla Apple, Qualcomma i MediaTeka, co dodatkowo zwiększa presję.

Co ciekawe, SK Hynix, który również musi przestrzegać 52-godzinnego tygodnia pracy, nie ma problemów z konkurencyjnością jak Samsung, jednak w przypadku tego ostatniego obwinia się szerszy zakres produktów i usług, wykraczający poza półprzewodniki z segmentu pamięci.

Najnowszy procesor Exynos 2500 ofiarą problemów Samsunga

Według najnowszych informacji, wydajność produkcji procesorów z wykorzystaniem 3-nm procesu technologicznego wynosi mniej niż 20%, co oznacza, że niespełna co piąty układ nadaje się do użycia. W związku z tym wszystkie smartfony z serii Galaxy S25 zostaną wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, co może wpłynąć na cenę flagowców, tzn. przyczynić się do jej podwyżki.

Ostatnio pojawiły się też informacje, że linia Galaxy S25 może zadebiutować już 5 stycznia 2025 roku, podczas gdy rodzina Galaxy S24 miała swoją premierę 17 stycznia 2024 roku.