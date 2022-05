Startuje Days of Play 2022 – PlayStation szykuje mnóstwo promocji

Grający na PlayStation powinni być zachwyceni, ponieważ właśnie startuje ich ulubione święto w roku. Days of Play oficjalnie się zaczęło, a to oznacza moc promocji na gry, akcesoria i wiele więcej!

Przede wszystkim – wielka wyprzedaż w PlayStation Store! Na szczególne promocje mogą liczyć subskrybenci PlayStation Plus, którzy załapią się na LEGO Star Wars: The Skywalker Saga w cenie 207,20 złotych! Jest to jedna z pierwszych przecen tego tytułu, po jego owocnej premierze w kwietniu. Oprócz tego – Dying Light 2: Stay Human do wyrwania za 215,20 złotych. Ponownie, te przeceny dotyczą jedynie subskrybentów Plusa. Warto jednak wejść do PS Store, ponieważ wyprzedaż objęła ponad 1000 produkcji!

Co nas jednak interesuje bardziej, to kontrolery Dual Sense – najlepiej w galaktycznych kolorach. Tutaj PlayStation także nie zawiodło, oferując promocje u kilku dostawców. Najtaniej nowe pady wyrwiecie w polskim Amazonie – tam Dual Sense kosztują około 239 złotych. Spieszcie się z zakupami, bo pady znikają jak ciepłe bułeczki! W tej chwili dostępne są już tylko fioletowe i różowe kontrolery, a nie wiadomo, czy pojawi się kolejna dostawa.

Nieco wyższymi cenami chwali się RTV Euro AGD. Tam różowe i czerwone kontrolery Dual Sense znajdziecie za 249 złotych, co jest dalej przeceną o równe 100 złotych. Jeżeli brakuje Wam padów, w tym półroczu może nie być lepszych okazji!

Galaktyczne kontrolery Dual Sense. Którym z nich obdarzysz swoje PlayStation 5? (źródło: PlayStation Blog)

Nowe PlayStation Plus coraz bliżej!

Pamiętajcie, że 23 czerwca 2022 roku PlayStation wprowadzi całkowicie odświeżoną, podzieloną na trzy progi subskrypcję PlayStation Plus. Choć oferta w Europie ulegnie zmianom, azjatyccy gracze już mogą testować jej pierwotną wersję.

O ile lista gier w ramach środkowego progu Extra (58 złotych miesięcznie/165 złotych kwartalnie/400 złotych rocznie) składa się z potężnych hitów, tak departament klasycznych gier, dostępny w progu Premium (70 złotych miesięcznie/200 złotych kwartalnie/480 złotych rocznie) jest na obecną chwilę rozczarowujący. Nie pomaga fakt, że do tej puli Sony wrzuciło wszystkie remastery z PS3 – takie jak Uncharted: The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered czy God of War III Remastered, sztucznie podbijając liczby.

Spójrzmy tylko na listę EMULOWANYCH klasyków:

Ape Escape (PS1),

Disney/Pixar Toy Story 2 (PS1),

Echochrome (PSP),

Hot Shots Golf (PS1),

I.Q: Intelligent Qube (PS1),

Jak & Daxter: The Precursor Legacy (PS2),

Jak II: Renegade (PS2),

Jak III (PS2),

Jak X: Combat Racing (PS2),

Jumping Flash (PS1),

Mr. Driller (PS1),

Oddworld: Abe’s Odyssee (PS1),

Syphon Filter (PS1),

Tekken 2 (PS1),

Wild Arms (PS1),

Worms Armageddon (PS1),

Worms World Party (PS1).

Krótko mówiąc – bieda! Brakuje największych hitów z PS2, a także z oryginalnego PlayStation. Serie God of War, Ratchet & Clank, Sly Cooper – na ten moment możecie o nich zapomnieć. Dino Crisis, Medal of Honor czy może Burnout? Nic z tych rzeczy. Przynajmniej miłą odmianą jest fakt, że nawet część gier z PS1 ma wbudowane trofea, a Sony nie wymaga ich implementacji od zewnętrznych deweloperów.

Dodatkową ciekawostką niech zostanie fakt, że część z tych pozycji działa w swoich wydaniach PAL, w odświeżaniu 50 Hz. Oznacza to, że będą funkcjonować wolniej – w 25 kl/s zamiast 30 kl/s, tak jak niegdyś na PlayStation Classic. Co tu dużo mówić – zawsze mogło być gorzej.